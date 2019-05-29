|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Sixt SE St Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Nach der langen Underperformance der Aktien mittelgroßer europäischer Unternehmen loten die Experten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse hier die Chancen aus. Das deutsche Staatsinvestitionspaket und ein möglicher Waffenstillstand in der Ukraine bildeten eine gute Grundlage für eine Neubewertung in Wachstumsbranchen und bei zyklischen Unternehmen. In Deutschland setzen sie vor allem auf Befesa, Fuchs, PVA Tepla, Sixt sowie Bechtle und Cancom./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
|
Unternehmen:
Sixt SE St.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
110.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
85.30 €
|
Abst. Kursziel*:
28.96%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
85.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.81%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sixt SE St.
|
13.08.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX verliert schlussendlich (finanzen.ch)
|
13.08.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX verbucht nachmittags Verluste (finanzen.ch)
|
13.08.25
|Sixt-Aktie fällt deutlich: Vorsteuergewinn nicht so deutlich verbessert wie erwartet (AWP)
|
13.08.25
|Aufschläge in Frankfurt: Das macht der SDAX am Mittag (finanzen.ch)
|
13.08.25
|Sixt legt nicht so deutlich zu wie erwartet - Aktie fällt (AWP)
|
13.08.25
|EQS-News: SIXT increases earnings by 71% – record revenue in the second quarter – full-year guidance confirmed (EQS Group)
|
13.08.25
|EQS-News: SIXT steigert Gewinn um 71 % – Rekordumsatz im zweiten Quartal – Jahresprognose bestätigt (EQS Group)
|
12.08.25