|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.08.2025 13:55:16
Sixt SE St Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sixt von 105 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Kursverluste böten eine gute Chance zum Einstieg, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechne mit einem soliden dritten Quartal des Autovermieters, die Reisefreudigkeit dürfte in den Sommermonaten ausgeprägt sein./rob/bek/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 06:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 06:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 06:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
|
Unternehmen:
Sixt SE St.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
110.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
87.60 €
|
Abst. Kursziel*:
25.57%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
89.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.11%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sixt SE St.
|
13.08.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX verliert schlussendlich (finanzen.ch)
|
13.08.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX verbucht nachmittags Verluste (finanzen.ch)
|
13.08.25
|Aufschläge in Frankfurt: Das macht der SDAX am Mittag (finanzen.ch)
|
13.08.25
|Sixt legt nicht so deutlich zu wie erwartet - Aktie fällt (AWP)
|
13.08.25
|EQS-News: SIXT steigert Gewinn um 71 % – Rekordumsatz im zweiten Quartal – Jahresprognose bestätigt (EQS Group)
|
13.08.25
|EQS-News: SIXT increases earnings by 71% – record revenue in the second quarter – full-year guidance confirmed (EQS Group)
|
12.08.25
|Ausblick: Sixt verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.08.25