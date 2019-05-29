Sixt 91.00 CHF 0.16% Charts

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sixt von 105 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Kursverluste böten eine gute Chance zum Einstieg, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechne mit einem soliden dritten Quartal des Autovermieters, die Reisefreudigkeit dürfte in den Sommermonaten ausgeprägt sein./rob/bek/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 06:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 06:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.