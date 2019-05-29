Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Sixt Aktie 348141 / DE0007231326

29.05.2019
Sixt SE St Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sixt auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Seine Analyse der Mietwagen-Tagespreise des bisherigen dritten Quartals signalisiere eine starke Entwicklung in ganz Europa, schrieb Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei zeigten die europäischen Kernmärkte Deutschland, Italien und Großbritannien deutliche Verbesserungen im Vergleich zum Vorjahr./edh/stw;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

