Sixt Aktie 348141 / DE0007231326
100.70CHF
-5.30CHF
-5.00 %
29.05.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
19.09.2025 13:20:36
Sixt SE St Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sixt auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Seine Analyse der Mietwagen-Tagespreise des bisherigen dritten Quartals signalisiere eine starke Entwicklung in ganz Europa, schrieb Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei zeigten die europäischen Kernmärkte Deutschland, Italien und Großbritannien deutliche Verbesserungen im Vergleich zum Vorjahr./edh/stw;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Sixt SE St.
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
105.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
85.20 €
Abst. Kursziel*:
23.24%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
86.40 €
Abst. Kursziel aktuell:
21.53%
Analyst Name::
Michael Kuhn
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
