Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’987 -1.0%  SPI 16’670 -0.8%  Dow 46’293 -0.2%  DAX 23’596 -0.1%  Euro 0.9346 0.0%  EStoxx50 5’468 -0.1%  Gold 3’770 0.2%  Bitcoin 89’369 0.8%  Dollar 0.7937 0.3%  Öl 67.7 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Zalando-Aktie mit Buy
Tron: So hätte sich eine Investition von vor 1 Jahr ausgezahlt
Binance Coin: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte
TotalEnergies-Aktie gefragt: Milliardenbetrag wird in französischen Windpark investiert
Volkswagen (VW) vz-Aktie: Jüngste Einstufung durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Suche...
200.- Saxo-Deal

Sixt Aktie 348141 / DE0007231326

100.70
CHF
-5.30
CHF
-5.00 %
29.05.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.09.2025 10:04:21

Sixt SE St Hold

Sixt
79.76 CHF -12.35%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Hold" belassen. Der Finanzchef der Bayern habe hinsichtlich der Jahresziele einen zuversichtlichen Eindruck hinterlassen, schrieb Yasmin Steilen nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag. Die Entwicklung im verbleibenden Jahr sei allerdings schwer berechenbar./ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Sixt SE St. Hold
Unternehmen:
Sixt SE St. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
90.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
85.85 € 		Abst. Kursziel*:
4.83%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
84.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.32%
Analyst Name::
Yasmin Steilen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse