Sixt Aktie 348141 / DE0007231326
100.70CHF
-5.30CHF
-5.00 %
29.05.2019
SWX
05.09.2025 08:24:14
Sixt SE St Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung der Stammaktien von Sixt beim Kursziel von 102 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Rückenwind durch besseres Flottenmanagement werde unterschätzt, schrieb Analyst Zehua Jiang am Donnerstagabend in seiner Kaufempfehlung. Zudem steigerten die Bayern in den USA ihre Marktanteile. Die Bewertung der Aktien liege im historischen Vergleich am unteren Rand./ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 18:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
|
Unternehmen:
Sixt SE St.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
102.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
80.60 €
|
Abst. Kursziel*:
26.55%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
83.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.50%
|
Analyst Name::
Zehua Jiang
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
