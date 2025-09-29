Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
29.09.2025 14:34:44
JP Morgan Chase & Co. mit Investmenttipp: Overweight-Note für Heidelberg Materials-Aktie
JP Morgan Chase & Co. hat die Heidelberg Materials-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Heidelberg Materials vor Quartalszahlen von 235 auf 231 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das vergleichbare Wachstum des operativen Ergebnisses (Ebitda) dürfte im dritten Quartal bei 3 Prozent liegen, schrieb Elodie Rall in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Für die Jahre 2025 und 2026 schraubte sie ihre Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) leicht nach unten.
Aktienanalyse online: Die Heidelberg Materials-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Heidelberg Materials-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 14:18 Uhr um 2.1 Prozent auf 191.35 EUR ab. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 20.72 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 126’849 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt. Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Anteilsschein um 63.2 Prozent aufwärts.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 12:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 12:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
