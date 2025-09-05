XETRA-Handel: SDAX zum Ende des Freitagshandels fester

Der SDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 0.36 Prozent höher bei 16’520.58 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 85.301 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.363 Prozent höher bei 16’521.70 Punkten in den Freitagshandel, nach 16’461.95 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 16’474.43 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16’626.12 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 2.18 Prozent. Vor einem Monat, am 05.08.2025, stand der SDAX noch bei 17’186.06 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.06.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 17’030.30 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 05.09.2024, stand der SDAX noch bei 13’640.42 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 18.96 Prozent. Bei 18’206.72 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13’183.63 Punkten erreicht.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit SMA Solar (+ 10.50 Prozent auf 18.94 EUR), Salzgitter (+ 5.61 Prozent auf 22.20 EUR), SFC Energy (+ 4.82) Prozent auf 16.52 EUR), Sixt SE St (+ 4.03 Prozent auf 83.90 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3.99 Prozent auf 25.56 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil ProSiebenSat1 Media SE (-6.70 Prozent auf 7.66 EUR), Dürr (-2.94 Prozent auf 19.80 EUR), Drägerwerk (-2.63 Prozent auf 66.60 EUR), MLP SE (-2.41 Prozent auf 6.87 EUR) und Eckert Ziegler (-1.75 Prozent auf 16.30 EUR).

Welche SDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Ceconomy St-Aktie aufweisen. 834’079 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5.254 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 4.42 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mit 8.53 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

