13.08.2025 17:07:44
Sixt SE St Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Sixt nach Quartalszahlen von 105 auf 103 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Autovermieter habe im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten, schrieb Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für die Jahre 2025 bis 2027 reduzierte der Experte aber seine Umsatz- und Ergebnisprognosen./rob/edh/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 16:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 16:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sixt SE St. Kaufen
|
Unternehmen:
Sixt SE St.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
87.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
87.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
