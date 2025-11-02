Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’235 -0.6%  SPI 16’982 -0.5%  Dow 47’563 0.1%  DAX 23’958 -0.7%  Euro 0.9285 0.1%  EStoxx50 5’662 -0.7%  Gold 4’002 -0.9%  Bitcoin 88’206 1.7%  Dollar 0.8052 0.4%  Öl 65.1 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Rohstoffe im Oktober 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Aussergewöhnliche Bewerbungen: Mit Plakatwand, Lego und anderen Varianten zum neuen Job
NVIDIA-Aktie: Stellen die grössten Kunden auch die grösste Gefahr für den Chipkonzern dar?
KW 44: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Ausblick: Ryanair informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Suche...
200.- Saxo-Deal

Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kennzahlen im Fokus 02.11.2025 07:01:06

Ausblick: Ryanair informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ausblick: Ryanair informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ryanair legt die Bilanz offen. Womit Analysten rechnen.

Ryanair
26.13 EUR 0.89%
Kaufen Verkaufen

Ryanair wird am 03.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,52 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Ryanair ein EPS von 1,29 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,51 Prozent auf 5,45 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Ryanair noch 5,07 Milliarden EUR umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,03 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,46 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 15,22 Milliarden EUR, gegenüber 13,95 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch