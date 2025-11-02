Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
26.86EUR
0.73EUR
2.79 %
11:24:18
BMN
03.11.2025 09:10:30
Ryanair Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ryanair nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 27,50 Euro auf "Neutral" belassen. Das zweite Geschäftsquartal sei besser ausgefallen als erwartet, schrieb Patrick Creuset am Montag. Der Ausblick auf die Preisentwicklung im zweiten Geschäftshalbjahr sei allerdings vorsichtig./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 08:07 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 08:07 / CET
