Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33

26.86
EUR
0.73
EUR
2.79 %
11:24:18
BMN
03.11.2025 09:10:30

Ryanair Neutral

Ryanair
26.86 EUR 2.79%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ryanair nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 27,50 Euro auf "Neutral" belassen. Das zweite Geschäftsquartal sei besser ausgefallen als erwartet, schrieb Patrick Creuset am Montag. Der Ausblick auf die Preisentwicklung im zweiten Geschäftshalbjahr sei allerdings vorsichtig./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Ryanair Neutral
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
27.50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
25.65 € 		Abst. Kursziel*:
7.21%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
26.86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2.38%
Analyst Name::
Patrick Creuset 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:10 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:10 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
08:03 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:38 Ryanair Outperform Bernstein Research
21.10.25 Ryanair Outperform Bernstein Research
