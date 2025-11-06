Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ryanair Aktie

26.59
EUR
-0.66
EUR
-2.42 %
12:43:03
BMN
06.11.2025 11:32:07

Ryanair Buy

Ryanair
26.59 EUR -2.42%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ryanair von 29,60 auf 32,55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Iren hätten mit ihrem Zwischenbericht das Vertrauen in die mittelfristigen Chancen untermauert, schrieb Jarrod Castle am Mittwoch in seinem Resümee./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 13:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Buy
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
32.55 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
26.46 € 		Abst. Kursziel*:
23.02%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
26.59 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.41%
Analyst Name::
Jarrod Castle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

