Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
26.59EUR
-0.66EUR
-2.42 %
12:43:03
BMN
06.11.2025 11:32:07
Ryanair Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ryanair von 29,60 auf 32,55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Iren hätten mit ihrem Zwischenbericht das Vertrauen in die mittelfristigen Chancen untermauert, schrieb Jarrod Castle am Mittwoch in seinem Resümee./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 13:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Buy
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
32.55 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26.46 €
|
Abst. Kursziel*:
23.02%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26.59 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.41%
|
Analyst Name::
Jarrod Castle
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Ryanair
|
03.11.25
|Wegen mehr neuer Boeing-Jets: Ryanair hebt Passagierprognose an - Aktie dreht ins Plus (AWP)
|
03.11.25
|Dank neuer Boeing-Jets: Ryanair erwartet mehr Fluggäste - Kurssprung (AWP)
|
03.11.25
|Mehr neue Boeing-Jets: Ryanair hebt Passagierprognose an (AWP)
|
02.11.25
|Ausblick: Ryanair informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
31.10.25
|Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei Ryanair-Aktie (finanzen.net)
|
19.10.25