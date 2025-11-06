Ryanair 26.59 EUR -2.42% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ryanair von 29,60 auf 32,55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Iren hätten mit ihrem Zwischenbericht das Vertrauen in die mittelfristigen Chancen untermauert, schrieb Jarrod Castle am Mittwoch in seinem Resümee./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 13:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



