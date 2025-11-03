Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
26.87EUR
-0.26EUR
-0.96 %
11:38:33
BMN
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
04.11.2025 10:47:08
Ryanair Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ryanair von 27,50 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jaime Rowbotham hob in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee der Quartalszahlen seine Schätzungen für den Billigflieger. Er lobte vor allem die ultra-niedrige Kostenbasis als Wettbewerbsvorteil./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Buy
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27.00 €
|
Abst. Kursziel*:
11.11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26.87 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.65%
|
Analyst Name::
Jaime Rowbotham
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Ryanair
|
03.11.25
|Dank neuer Boeing-Jets: Ryanair erwartet mehr Fluggäste - Kurssprung (AWP)
|
03.11.25
|Mehr neue Boeing-Jets: Ryanair hebt Passagierprognose an (AWP)
|
02.11.25
|Ausblick: Ryanair informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
31.10.25