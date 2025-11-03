Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33

26.87
EUR
-0.26
EUR
-0.96 %
11:38:33
BMN
04.11.2025 10:47:08

Ryanair Buy

Ryanair
26.87 EUR -0.96%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ryanair von 27,50 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jaime Rowbotham hob in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee der Quartalszahlen seine Schätzungen für den Billigflieger. Er lobte vor allem die ultra-niedrige Kostenbasis als Wettbewerbsvorteil./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

