Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’236 0.0%  SPI 16’983 0.0%  Dow 47’337 -0.5%  DAX 24’132 0.7%  Euro 0.9308 0.0%  EStoxx50 5’679 0.3%  Gold 3’993 -0.2%  Bitcoin 84’438 -1.9%  Dollar 0.8071 -0.1%  Öl 64.6 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Webinar: Portfolios mit KI gestalten - Signale im Datendschungel erkennen
Wisekey-Aktie: Gemeinsam mit Schweizer Armee wird Satellitensicherheit weiterentwickelt
Goldpreis fällt unter 4.000-Dollar-Marke - starker Dollar belastet
Deutsche Bank für europäische Aktien vs. US-Titel positiv gestimmt
Georg Fischer-Aktie: Bis 2030 sollen sämtliche Geschäftsbereiche kräftig wachsen
Suche...

Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33

26.65
EUR
-0.48
EUR
-1.77 %
08:43:06
BMN
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.11.2025 07:21:15

Ryanair Market-Perform

Ryanair
26.65 EUR -1.77%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ryanair bei unverändertem Kursziel von 28 Euro von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Laut dem Analysten Alex Irving ist die irische Fluggesellschaft zwar "ein Fels in der Brandung", die Aktie sei aber mittlerweile fair bewertet. Ryanair agiere auf allen Ebenen tadellos, etwa was die Kosten oder auch die Rentabilität betreffe und werde zusätzlich unterstützt durch das begrenzte Angebot in der Branche, schrieb er in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Zudem werde überschüssige Liquidität durch Aktienrückkäufe und regelmäßige Dividenden an die Aktionäre zurückgegeben./rob/ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 21:21 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Ryanair Market-Perform
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
28.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
26.45 € 		Abst. Kursziel*:
5.86%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
26.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.07%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ryanair

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?