Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ryanair von 28 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die vom Billigflieger gegebenen Perspektiven seien wohlüberlegt und lägen für 2027 über dem Konsens, schrieb Ruairi Cullinane in dem am Dienstag vorliegenden Resümee der Halbjahreszahlen. Höhere Gewinnschätzungen je Aktie für die Jahre 2026 bis 2028 spiegelten neben den Erlösaussichten auch Kosteneffekte wider, für 2027 noch verstärkt um Treibstoff-Einsparungen./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
26.45 €
|
Abst. Kursziel*:
13.42%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
26.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.57%
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
