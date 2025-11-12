Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'764 0.5%  SPI 17'587 0.5%  Dow 47'928 1.2%  DAX 24'373 1.2%  Euro 0.9248 -0.3%  EStoxx50 5'786 1.1%  Gold 4'124 -0.1%  Bitcoin 83'539 1.4%  Dollar 0.7994 -0.1%  Öl 64.6 -0.9% 
Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33

26.78
EUR
-0.21
EUR
-0.78 %
10:44:20
BMN
12.11.2025 09:21:51

Ryanair Overweight

Ryanair
26.78 EUR -0.78%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 30,50 Euro auf "Overweight" belassen. Das weltweite Wachstum der Flugkapazitäten dürfte sich im vierten Quartal auf 6 Prozent beschleunigen, verglichen mit 4 Prozent im dritten Jahresviertel, schrieb Harry Gowers am Dienstagnachmittag in seinem monatlichen Branchenkommentar. Dies schließe ein beschleunigtes Wachstum im europäischen Kurz- und Langstreckenverkehr ein, der im Oktober um 5 beziehungsweise 6 Prozent zugelegt habe./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 15:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Overweight
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
30.50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
26.57 € 		Abst. Kursziel*:
14.79%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
26.78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.89%
Analyst Name::
Harry Gowers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

