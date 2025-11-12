Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
Ryanair Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 30,50 Euro auf "Overweight" belassen. Das weltweite Wachstum der Flugkapazitäten dürfte sich im vierten Quartal auf 6 Prozent beschleunigen, verglichen mit 4 Prozent im dritten Jahresviertel, schrieb Harry Gowers am Dienstagnachmittag in seinem monatlichen Branchenkommentar. Dies schließe ein beschleunigtes Wachstum im europäischen Kurz- und Langstreckenverkehr ein, der im Oktober um 5 beziehungsweise 6 Prozent zugelegt habe./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Overweight
Unternehmen:
Ryanair
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
30.50 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
26.57 €
Abst. Kursziel*:
14.79%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
26.78 €
Abst. Kursziel aktuell:
13.89%
Analyst Name::
Harry Gowers
KGV*:
-
Nachrichten zu Ryanair
06.11.25
|Ryanair-Aktie tiefer: Billiigflieger zwingt Passagiere auf den digitalen Weg (AWP)
03.11.25
|Wegen mehr neuer Boeing-Jets: Ryanair hebt Passagierprognose an - Aktie dreht ins Plus (AWP)
03.11.25
|Dank neuer Boeing-Jets: Ryanair erwartet mehr Fluggäste - Kurssprung (AWP)
03.11.25
|Mehr neue Boeing-Jets: Ryanair hebt Passagierprognose an (AWP)
02.11.25
|Ausblick: Ryanair informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
31.10.25
|Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei Ryanair-Aktie (finanzen.net)
19.10.25
|Erste Schätzungen: Ryanair legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
15.10.25
|Ryanair-Aktie etwas leichter: Ryanair streicht Sitzplätze in Deutschland (AWP)
Analysen zu Ryanair
|09:21
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Ryanair Buy
|UBS AG
|04.11.25
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|04.11.25
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Ryanair
|26.83
|-0.59%
