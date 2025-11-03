Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
04.11.2025 13:09:23

Ryanair Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ryanair von 29 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Quartalsergebnisse der Iren hätten die Anleger zwar zunächst enttäuscht, schrieb Andrew Lobbenberg am Dienstagnachmittag. Im Zuge der Telefonkonferenz sei das Vertrauen in das Wintergeschäft jedoch gestiegen. Auch die Entwicklungen rund um die Boeing-Auslieferungen, Kerosinkosten und Währungen sorgten für Optimismus./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 16:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 16:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

