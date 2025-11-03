Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
Ryanair Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ryanair von 29 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Quartalsergebnisse der Iren hätten die Anleger zwar zunächst enttäuscht, schrieb Andrew Lobbenberg am Dienstagnachmittag. Im Zuge der Telefonkonferenz sei das Vertrauen in das Wintergeschäft jedoch gestiegen. Auch die Entwicklungen rund um die Boeing-Auslieferungen, Kerosinkosten und Währungen sorgten für Optimismus./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 16:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
