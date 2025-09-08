Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
08.09.2025 14:25:00
Ausblick: Oracle legt Quartalsergebnis vor
Analysten haben ihre Prognosen für die Oracle-Bilanz abgegeben.
Oracle wird am 09.09.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.08.2025 abgelaufen ist.
32 Analysten schätzen im Schnitt, dass Oracle im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,48 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,03 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz gehen 29 Analysten von einem Zuwachs von 12,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 15,04 Milliarden USD gegenüber 13,31 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
35 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,77 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 4,34 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 34 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 66,81 Milliarden USD, gegenüber 57,40 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
05.09.25
|Oracle Aktie News: Oracle am Abend gefragt (finanzen.ch)
|
05.09.25
|Oracle Aktie News: Oracle am Freitagnachmittag höher (finanzen.ch)
|
02.09.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
01.09.25
|Oracle billionaire’s institute gives Oxford major grant for AI vaccine research (Financial Times)
|
31.08.25
|So stuften die Analysten die Oracle-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
29.08.25
|Verluste in New York: S&P 500 zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
29.08.25
|Verluste in New York: NASDAQ Composite beendet den Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
29.08.25
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite gibt nach (finanzen.ch)
Analysen zu Oracle Corp.
|10:15
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.25
|Oracle Buy
|UBS AG
|06.08.25
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|Oracle Buy
|UBS AG
