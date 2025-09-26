Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Handelsende in der Gewinnzone

Letztendlich bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0.59 Prozent höher bei 6’643.70 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 52.453 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.292 Prozent auf 6’623.99 Punkte an der Kurstafel, nach 6’604.72 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6’648.97 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6’604.43 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der S&P 500 bereits um 0.159 Prozent nach. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 26.08.2025, einen Stand von 6’465.94 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 26.06.2025, bei 6’141.02 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.09.2024, lag der S&P 500-Kurs bei 5’745.37 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 13.21 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 6’699.52 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Electronic Arts (+ 14.87 Prozent auf 193.35 USD), DXC Technology (+ 5.58 Prozent auf 14.01 USD), Paccar (+ 5.16 Prozent auf 100.50 USD), CDW (+ 4.71 Prozent auf 164.37 USD) und AppLovin (+ 4.68 Prozent auf 669.86 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Costco Wholesale (-2.90 Prozent auf 915.95 USD), Oracle (-2.70 Prozent auf 283.46 USD), eBay (-2.12 Prozent auf 91.14 USD), DexCom (-1.76 Prozent auf 67.10 USD) und CarMax (-1.62 Prozent auf 44.86 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 47’658’254 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.682 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

Die SVB Financial Group-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Mit 1’200.00 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

