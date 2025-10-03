Wainwright reagiert auf steigende Strompreise: Kursziel für Plug Power-Aktie mehr als verdoppelt

• H.C. Wainwright hebt Kursziel für Plug Power deutlich an• Steigende Strompreise könnten Wasserstoff-Durchbruch beschleunigen• Auch Craig-Hallum hebt den Daumen

H.C. Wainwright hat am Freitag ihr Kursziel für Plug Power von ursprünglich 3,00 auf 7,00 US-Dollar erhöht. Wie "Investing.com" berichtet, erfolgt die Anhebung in einer Phase starker Kursentwicklung - die Aktie konnte in den vergangenen sechs Monaten über 130 Prozent zulegen. Die Nachricht kommt bei Anlegern gut an und schickt das an der NASDAQ gelistete Papier vorbörslich zeitweise um 14,49 Prozent auf 3,2398 Dollar weiter nach oben.

Steigende Strompreise als Katalysator für grünen Wasserstoff

Die deutliche Kurszielerhöhung basiert hauptsächlich auf den stark steigenden Strompreisen in den USA. Laut Daten der U.S. Energy Information Administration sind die Stromkosten im Jahresvergleich für Privathaushalte um 6,6 Prozent, für Gewerbekunden um 4,8 Prozent und für Industrieunternehmen um 5,1 Prozent gestiegen.

In einigen Regionen fielen die Preissteigerungen noch drastischer aus: Maine verzeichnete einen Anstieg von 36,3 Prozent, Connecticut 18,4 Prozent und Indiana 11,5 Prozent. Als Haupttreiber gelten der wachsende Energiebedarf von Rechenzentren und die zunehmende Elektrifizierung industrieller Prozesse.

Wachsende Wettbewerbsfähigkeit von grünem Wasserstoff

H.C. Wainwright argumentiert, dass die steigenden Stromkosten grünen Wasserstoff preislich wettbewerbsfähiger gegenüber konventionellem grauen Wasserstoff machen könnten. Dies würde die Geschäftsaussichten für Plug Powers Technologien erheblich verbessern.

Die Analysten sehen zudem auch in der wachsenden Unterstützung für Kernenergie, insbesondere für kleine modulare Reaktoren, einen potenziellen Vorteil für die Wasserstoffadoption. Die US-Regierung strebt bis 2035 den Aufbau von 35 GW neuer Kernkraftkapazität an, mit etwa 200 GW zusätzlicher Leistung bis 2050.

Auch andere Analysten zeigen sich optimistisch: Craig-Hallum erhöhte das Kursziel für Plug Power auf 4,00 US-Dollar und behielt die Kaufempfehlung bei, wobei auf positive Wachstumsaussichten verwiesen wurde.

Redaktion finanzen.ch