Trump kann sich offenbar über Zollerleichterungen für in den USA produzierte Autos vorstellen

Die Massnahme könnte viele der Zölle, mit denen Autohersteller derzeit konfrontiert sind, aufheben, hiess es weiter.

Unternehmen, die ihre Autos im Inland montieren, wie Ford Motor, Toyota Motor, Honda Motor, Tesla und General Motors, würden effektiv vor Zöllen geschützt, sagte der Senator aus Ohio in dem Interview.

Im Juni hatte das US-Handelsministerium vorgeschlagen, 3,75 Prozent des empfohlenen Einzelhandelspreises eines Fahrzeugs für in den USA montierte Modelle bis April 2026 auszugleichen, gefolgt von einem zweiten Jahr mit 2,5 Prozent, um Zölle auf importierte Autoteile zu kompensieren. Moreno sagte Reuters, dass Trump erwägt, den Ausgleich von 3,75 Prozent auf fünf Jahre zu verlängern und die Berechtigung auf die Produktion von US-Motoren auszuweiten.

"Es liegt natürlich beim Präsidenten, aber ich bin absolut begeistert, dass wir jetzt ein Anreizsystem schaffen, das wirklich diese Importeure von denen trennt, die in Amerika produzieren", sagte Moreno laut dem Artikel.

Für die meisten Fahrzeuge, die nicht unter Handelsabkommen fallen, erheben die USA einen Zoll von 2,5 Prozent auf Personenfahrzeuge und 25 Prozent auf leichte Lastwagen. Es gibt auch unterschiedliche Zölle auf Autoteile und einen 50-prozentigen Zoll auf Stahl- und Aluminiumimporte, was die Materialkosten für Fahrzeuge erhöhen könnte, selbst wenn sie im Inland hergestellt werden.

Von Evie Liu

DOW JONES