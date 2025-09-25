Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende leichter

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0.50 Prozent tiefer bei 22’384.70 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.796 Prozent leichter bei 22’318.77 Punkten in den Handel, nach 22’497.86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22’456.78 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22’185.87 Zählern.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0.982 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 25.08.2025, wies der NASDAQ Composite 21’449.29 Punkte auf. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 25.06.2025, bei 19’973.55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 18’082.21 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 16.10 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 22’801.90 Punkten. Bei 14’784.03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Sangamo Therapeutics (+ 12.09 Prozent auf 0.63 USD), BlackBerry (+ 8.90 Prozent auf 4.65 USD), Comtech Telecommunications (+ 8.90) Prozent auf 2.57 USD), Intel (+ 8.87 Prozent auf 33.99 USD) und Synopsys (+ 4.08 Prozent auf 487.20 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Dorel Industries (-13.85 Prozent auf 1.12 USD), Grupo Financiero Galicia (-7.32 Prozent auf 30.53 USD), Donegal Group B (-7.06 Prozent auf 16.05 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6.99 Prozent auf 300.70 USD) und Oracle (-5.55 Prozent auf 291.33 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 53’244’888 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.691 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Upbound Group-Aktie hat mit 5.86 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.69 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch