Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’876 -0.9%  SPI 16’483 -1.0%  Dow 45’947 -0.4%  DAX 23’535 -0.6%  Euro 0.9326 -0.1%  EStoxx50 5’445 -0.4%  Gold 3’749 0.4%  Bitcoin 87’299 -3.1%  Dollar 0.7997 0.6%  Öl 69.7 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Amazon-Aktie mit Aufwärtspotenzial: Darum ist sie Morgan Stanleys Top Pick
Reddit-Aktie anhaltend im Aufwärtstrend: Analystenmeinungen und Zukunftsperspektiven
Winklevoss-Zwillinge bullish: Bitcoin-Kurs könnte auf 1 Million US-Dollar steigen
Nestlé-Aktie: Nespresso bekommt neuen CEO aus den eigenen Reihen
Amazon-Aktie verliert: Konzern einigt sich mit FTC auf Milliardenvergleich
Suche...
Plus500 Depot

Intel Aktie 941595 / US4581401001

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

NASDAQ Composite-Performance im Blick 25.09.2025 22:33:46

Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende leichter

Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende leichter

So performte der NASDAQ Composite am Donnerstag zum Handelsende.

Intel
26.54 CHF 8.31%
Kaufen Verkaufen

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0.50 Prozent tiefer bei 22’384.70 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.796 Prozent leichter bei 22’318.77 Punkten in den Handel, nach 22’497.86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22’456.78 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22’185.87 Zählern.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0.982 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 25.08.2025, wies der NASDAQ Composite 21’449.29 Punkte auf. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 25.06.2025, bei 19’973.55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 18’082.21 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 16.10 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 22’801.90 Punkten. Bei 14’784.03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Sangamo Therapeutics (+ 12.09 Prozent auf 0.63 USD), BlackBerry (+ 8.90 Prozent auf 4.65 USD), Comtech Telecommunications (+ 8.90) Prozent auf 2.57 USD), Intel (+ 8.87 Prozent auf 33.99 USD) und Synopsys (+ 4.08 Prozent auf 487.20 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Dorel Industries (-13.85 Prozent auf 1.12 USD), Grupo Financiero Galicia (-7.32 Prozent auf 30.53 USD), Donegal Group B (-7.06 Prozent auf 16.05 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6.99 Prozent auf 300.70 USD) und Oracle (-5.55 Prozent auf 291.33 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 53’244’888 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.691 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Upbound Group-Aktie hat mit 5.86 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.69 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com