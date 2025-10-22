Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Intel Aktie 941595 / US4581401001

Analysen 22.10.2025 07:21:00

Ausblick: Intel legt Quartalsergebnis vor

Ausblick: Intel legt Quartalsergebnis vor

So sehen die Prognosen der Analysten für die Intel-Bilanz aus.

Intel
30.40 CHF 0.75%
Kaufen Verkaufen

Intel wird am 23.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 36 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,010 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Intel -3,880 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Intel nach den Prognosen von 32 Analysten im Schnitt 13,16 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,28 Milliarden USD umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 39 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,137 USD je Aktie, gegenüber -4,380 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 39 Analysten durchschnittlich auf 52,07 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 53,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch

