Freundlicher Handel: NASDAQ 100 schlussendlich mit Zuschlägen

Schlussendlich bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.68 Prozent höher bei 24’745.36 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0.928 Prozent höher bei 24’807.34 Punkten, nach 24’579.32 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 24’933.23 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24’496.07 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0.486 Prozent. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 15.09.2025, bei 24’293.78 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 15.07.2025, einen Stand von 22’884.59 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.10.2024, stand der NASDAQ 100 noch bei 20’159.83 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 17.97 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 25’195.28 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’542.20 Punkten.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit AMD (Advanced Micro Devices) (+ 9.40 Prozent auf 238.60 USD), KLA-Tencor (+ 5.98 Prozent auf 1’087.01 USD), Lam Research (+ 4.68 Prozent auf 144.78 USD), Applied Materials (+ 4.30 Prozent auf 227.58 USD) und Intel (+ 4.27 Prozent auf 37.15 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Axon Enterprise (-8.47 Prozent auf 644.99 USD), MercadoLibre (-5.07 Prozent auf 2’048.35 USD), Atlassian (-4.18 Prozent auf 149.84 USD), Booking (-3.77 Prozent auf 5’080.86 USD) und Honeywell (-2.93 Prozent auf 202.50 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 52’062’424 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.932 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7.02 erwartet. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.29 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch