SMI 12’530 0.8%  SPI 17’270 0.7%  Dow 46’253 0.0%  DAX 24’181 -0.2%  Euro 0.9280 -0.2%  EStoxx50 5’605 1.0%  Gold 4’211 1.7%  Bitcoin 88’648 -2.3%  Dollar 0.7969 -0.5%  Öl 62.5 0.3% 
Gold und Bitcoin: Warum Anleger jetzt auf Sachwerte setzen sollten
15 Billionen US-Dollar neue Liquidität: Arthur Hayes erwartet Bitcoin als Gewinner einer US-Geldflut
Lindt-Aktie: Migros verhandelt über Preise
AMD-Aktie legt weiter zu: AMD und Oracle schliessen Mega-KI-Deal
D-Wave-Aktie steigt weiter: Preis für Quantentechnologie und EU-Projekt beflügeln Kurs
NASDAQ 100 985336 / US6311011026

24’745.36
Pkt
166.04
Pkt
0.68 %
22:46:24
Index-Performance im Blick 15.10.2025 22:33:57

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 schlussendlich mit Zuschlägen

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 schlussendlich mit Zuschlägen

So bewegte sich der NASDAQ 100 am dritten Tag der Woche letztendlich.

Schlussendlich bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.68 Prozent höher bei 24’745.36 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0.928 Prozent höher bei 24’807.34 Punkten, nach 24’579.32 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 24’933.23 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24’496.07 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0.486 Prozent. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 15.09.2025, bei 24’293.78 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 15.07.2025, einen Stand von 22’884.59 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.10.2024, stand der NASDAQ 100 noch bei 20’159.83 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 17.97 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 25’195.28 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’542.20 Punkten.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit AMD (Advanced Micro Devices) (+ 9.40 Prozent auf 238.60 USD), KLA-Tencor (+ 5.98 Prozent auf 1’087.01 USD), Lam Research (+ 4.68 Prozent auf 144.78 USD), Applied Materials (+ 4.30 Prozent auf 227.58 USD) und Intel (+ 4.27 Prozent auf 37.15 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Axon Enterprise (-8.47 Prozent auf 644.99 USD), MercadoLibre (-5.07 Prozent auf 2’048.35 USD), Atlassian (-4.18 Prozent auf 149.84 USD), Booking (-3.77 Prozent auf 5’080.86 USD) und Honeywell (-2.93 Prozent auf 202.50 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 52’062’424 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.932 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7.02 erwartet. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.29 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg

In der BX Swiss Bloggerlounge am Börsentag Zürich 2025 diskutieren Helga Bächler von liebefinanzen.ch, Angela Mygind (MissFinance) und Olivia Hähnel (BX Swiss) über zwei Strategien mit dem gleichen Ziel: finanzielle Freiheit. Im Gespräch geht es um die entscheidende Frage: 👉 Ist passives Investieren mit ETFs wirklich der bessere Weg oder lohnt sich aktives Stock-Picking doch mehr?

💬 Themen im Überblick:
💡 Vor- & Nachteile von ETFs und Einzelaktien
💡 Welche Risiken Anlegerinnen und Anleger kennen sollten
💡 Wie Dividenden motivieren können
💡 Tipps für Einsteigerinnen und Einsteiger
💡 Umgang mit Rückschlägen an der Börse

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Inside Trading & Investment

18:30 Logo WHS ASML Q3 Analyse: Starke Zahlen, aber China-Risiko belastet. Kaufen oder abwarten?
10:00 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
09:56 Marktüberblick: Heidelberg Materials gesucht
08:30 Handelsstreit noch nicht vom Tisch
06:05 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Haltezone verteidigt
14.10.25 Julius Bär: 11.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Komax Holding AG
14.10.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible ABB, Novartis, UBS
13.10.25 ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’007.57 19.06 BP9SUU
Short 13’249.34 13.95 BTTSBU
Short 13’759.37 8.85 B19SNU
SMI-Kurs: 12’529.58 15.10.2025 17:31:50
Long 11’959.81 19.50 SRKBVU
Long 11’660.88 13.28 SSTBSU
Long 11’199.45 8.98 BMYSUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall-Aktie dennoch schwach: Neues Joint Venture für Unterstützungsfahrzeuge in Polen - HENSOLDT und RENK fallen ebenfalls
China lässt deutsche Rüstungswerte abrauschen: Darum geben die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK ab
15 Billionen US-Dollar neue Liquidität: Arthur Hayes erwartet Bitcoin als Gewinner einer US-Geldflut
Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti und IonQ klettern nach Ankündigung von JPMorgan
NVIDIA-Aktie nach Gewinnen schwächer: Meta und Oracle setzen künftig auf NVIDIAs Spectrum-X-Ethernet-Plattform
Givaudan-Aktie mit Plus: Boom dank Parfüm-Power - Luxus zahlt sich aus
Berichtssaison nimmt mit US-Banken Fahrt auf: US-Börsen schliessen uneinheitlich -- SMI letztlich im Minus -- DAX endet in der Verlustzone -- Asiens Börsen schliessen schwach
Novo Nordisk zahlt Millionen für Omeros-Wirkstoff Zaltenibart - Omeros-Aktie mit Kursfeuerwerk
D-Wave-Aktie steigt weiter: Preis für Quantentechnologie und EU-Projekt beflügeln Kurs

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 24’745.36 0.68%

finanzen.net News

Datum Titel
22:43 Gericht stoppt 'Shutdown'-Stellenabbau der Trump-Regierung
22:29 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow knapp im Minus - Techsektor mit Gewinnen
22:20 Aktien New York Schluss: Dow im Minus - Techsektor mit Gewinnen
21:39 Hamas übergibt zwei weitere Leichen von Geiseln
21:08 GNW-News: Total Wine & More arbeitet mit Rackspace Technology zusammen, um die Leistung zu optimieren und Innovationen im gesamten Einzelhandel zu beschleunigen
21:04 GNW-News: eGain stellt eGain ComposerT vor: eine modulare KI-gestützte Plattform zur Wissensentwicklung für die Erstellung vertrauenswürdiger KI-CX-Anwendungen
21:04 Devisen: Euro behauptet Vortagsgewinne
20:36 Deutschland und Ukraine vertiefen Rüstungskooperation
20:32 GNW-News: eGain leitet auf der Solve25 die Ära der Wissensautomatisierung ein
20:25 Flatexdegiro hebt Jahresprognose an - Anhaltend starkes Wachstum