Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’431 -0.4%  SPI 17’147 -0.4%  Dow 46’270 0.4%  DAX 24’237 -0.6%  Euro 0.9295 -0.1%  EStoxx50 5’552 -0.3%  Gold 4’142 0.8%  Bitcoin 90’479 -2.4%  Dollar 0.8008 -0.4%  Öl 62.3 -1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Trends erkennen mit der 200-Tage-Linie - so funktioniert der Klassiker der Charttechnik
Ausblick: ASML NV präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
NVIDIA und OpenAI: Neuer Milliarden-Deal entfacht alte Blasen-Ängste
Boeing-Aktie im Plus: EU gibt grünes Licht für Spirit-Übernahme nach Zugeständnissen
Citigroup-Aktie gewinnt: Rekordeinnahmen beflügeln den Kurs
Suche...

NASDAQ 100 985336 / US6311011026

24’579.32
Pkt
-170.94
Pkt
-0.69 %
23:16:02
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Index-Bewegung 14.10.2025 22:33:51

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Abgaben

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Abgaben

Am zweiten Tag der Woche zogen sich die Anleger in New York zurück.

Zum Handelsschluss fiel der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0.69 Prozent auf 24’579.32 Punkte zurück. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 1.24 Prozent tiefer bei 24’442.93 Punkten, nach 24’750.25 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24’256.28 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24’766.37 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, bei 24’092.19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 22’855.63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 20’439.05 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 17.18 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 25’195.28 Punkten. Bei 16’542.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Atlassian (+ 4.67 Prozent auf 156.37 USD), Enphase Energy (+ 4.65 Prozent auf 36.44 USD), Airbnb (+ 3.39 Prozent auf 122.89 USD), Dollar Tree (+ 3.23 Prozent auf 95.58 USD) und Charter A (+ 2.91 Prozent auf 266.25 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-4.69 Prozent auf 300.67 USD), NVIDIA (-4.40 Prozent auf 180.03 USD), Intel (-4.27 Prozent auf 35.63 USD), CrowdStrike (-3.87 Prozent auf 488.94 USD) und Zscaler (-3.59 Prozent auf 301.80 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 51’488’932 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3.847 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6.89 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg

In der BX Swiss Bloggerlounge am Börsentag Zürich 2025 diskutieren Helga Bächler von liebefinanzen.ch, Angela Mygind (MissFinance) und Olivia Hähnel (BX Swiss) über zwei Strategien mit dem gleichen Ziel: finanzielle Freiheit. Im Gespräch geht es um die entscheidende Frage: 👉 Ist passives Investieren mit ETFs wirklich der bessere Weg oder lohnt sich aktives Stock-Picking doch mehr?

💬 Themen im Überblick:
💡 Vor- & Nachteile von ETFs und Einzelaktien
💡 Welche Risiken Anlegerinnen und Anleger kennen sollten
💡 Wie Dividenden motivieren können
💡 Tipps für Einsteigerinnen und Einsteiger
💡 Umgang mit Rückschlägen an der Börse

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg

Inside Trading & Investment

18:30 Logo WHS Tesla Aktienanalyse: Lieferzahlen, günstige Modelle & Batteriewachstum. Lohnt sich der Einstieg?
12:35 Julius Bär: 11.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Komax Holding AG
09:18 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible ABB, Novartis, UBS
08:58 SMI-Anleger bleiben vorsichtig
06:14 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Unterstützung auf der Probe
13.10.25 ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg
10.10.25 D-Wave Quantum, Riot Platforms und BitMine: Drei Zukunftstreiber mit Potenzial
10.10.25 Marktüberblick: HelloFresh und Infrastrukturaktien gesucht
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’967.42 19.45 BA5S0U
Short 13’250.64 13.38 BTTSBU
Short 13’717.27 8.89 U9VBSU
SMI-Kurs: 12’430.72 14.10.2025 17:30:00
Long 11’895.60 18.44 SETB4U
Long 11’659.76 13.68 SSTBSU
Long 11’140.34 8.74 BNJS4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie dennoch schwach: Neues Joint Venture für Unterstützungsfahrzeuge in Polen - HENSOLDT und RENK fallen ebenfalls
Analyst sieht Tesla als Meme-Aktie - Kursanstieg erinnert an Bitcoin-Hype
Meyer Burger-Aktie im Sinkflug: Dekotierung per 14. Januar 2026
NVIDIA-Aktie nach Gewinnen schwächer: Meta und Oracle setzen künftig auf NVIDIAs Spectrum-X-Ethernet-Plattform
Givaudan-Aktie mit Plus: Boom dank Parfüm-Power - Luxus zahlt sich aus
Zu spät für ein Krypto-Investment? Das sagen die Experten von Jefferies
Berichtssaison nimmt mit US-Banken Fahrt auf: US-Börsen schliessen uneinheitlich -- SMI letztlich im Minus -- DAX endet in der Verlustzone -- Asiens Börsen schliessen schwach
Entspannungssignale von der Zollfront: US-Börsen legen zu -- SMI letztlich wenig bewegt -- DAX zum Handelsende höher -- Märkte in China schliessen mit Verlusten - Japan im Feiertag
Roche-Aktie wenig bewegt: Vielzahl an Daten zu seltenen Krebsarten angekündigt - FDA-Zulassung für Elecsys
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 24’579.32 -0.69%

finanzen.net News

Datum Titel
23:04 WDH: Pistorius verteidigt Kritik am Wehrdienst-Kompromiss
23:04 ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für LVMH auf 530 Euro - 'Hold'
23:03 Trump erwägt wegen Sojaproblem Verzicht auf China-Speiseöl
22:31 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Zinssenkungshoffnung überlagert US-China-Streit
22:19 Aktien New York Schluss: Zinssenkungshoffnung überlagert US-China-Streit
22:03 Trump vor Selenskyj-Besuch: 'Bin sehr enttäuscht' von Putin
21:56 Hamas übergibt vier weitere Leichen von Geiseln
21:43 Trump unterstützt den Wirtschaftskurs von Argentiniens Präsident Milei
21:11 Trump: Hamas wird entwaffnet - notfalls mit Gewalt
20:45 Devisen: Euro steigt - Hoffnung für Frankreichs Haushalt und US-Zinsfantasie