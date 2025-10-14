NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Abgaben

Zum Handelsschluss fiel der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0.69 Prozent auf 24’579.32 Punkte zurück. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 1.24 Prozent tiefer bei 24’442.93 Punkten, nach 24’750.25 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24’256.28 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24’766.37 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, bei 24’092.19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 22’855.63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 20’439.05 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 17.18 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 25’195.28 Punkten. Bei 16’542.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Atlassian (+ 4.67 Prozent auf 156.37 USD), Enphase Energy (+ 4.65 Prozent auf 36.44 USD), Airbnb (+ 3.39 Prozent auf 122.89 USD), Dollar Tree (+ 3.23 Prozent auf 95.58 USD) und Charter A (+ 2.91 Prozent auf 266.25 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-4.69 Prozent auf 300.67 USD), NVIDIA (-4.40 Prozent auf 180.03 USD), Intel (-4.27 Prozent auf 35.63 USD), CrowdStrike (-3.87 Prozent auf 488.94 USD) und Zscaler (-3.59 Prozent auf 301.80 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 51’488’932 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3.847 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6.89 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch