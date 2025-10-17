Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'644 -0.5%  SPI 17'362 -0.5%  Dow 46'191 0.5%  DAX 23'831 -1.8%  Euro 0.9252 0.1%  EStoxx50 5'607 -0.8%  Gold 4'241 -0.2%  Bitcoin 88'186 2.3%  Dollar 0.7930 0.1%  Öl 60.9 -0.7% 
Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8

31.34
CHF
-0.35
CHF
-1.12 %
17.10.2025
BRXC
20.10.2025 07:11:35

Daimler Truck Buy

Daimler Truck
31.34 CHF -1.12%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Daimler Truck auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die US-Zölle auf Nutzfahrzeuge, die am 17. Oktober beschlossen worden seien und Anfang November in Kraft träten, entsprächen weitgehend den Erwartungen, schrieb Philippe Houchois in einem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Unter dem Strich werte er die Bestimmungen als moderat positiv für Daimler Truck und Traton, da das Risiko eines Zollsatzes von 25 Prozent auf den Gesamtwert importierter Nutzfahrzeuge vermieden worden sei./gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 13:14 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2025 / 16:12 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
34.10 € 		Abst. Kursziel*:
46.63%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
34.26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45.94%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Daimler Truck

Analysen zu Daimler Truck

07:11 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.25 Daimler Truck Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.10.25 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
09.10.25 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.25 Daimler Truck Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
