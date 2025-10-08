NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck nach einer Auswertung europäischer Lkw-Zulassungszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Bei der gängigsten Konfiguration der Lastkraftwagen sei Scania in puncto Kraftstoffeffizienz führend, gefolgt von Volvo, schrieb Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./la/he;