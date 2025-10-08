Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
32.55CHF
0.38CHF
1.17 %
18:00:03
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
09.10.2025 17:53:41
Daimler Truck Buy
Daimler Truck
32.55 CHF 1.17%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck nach einer Auswertung europäischer Lkw-Zulassungszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Bei der gängigsten Konfiguration der Lastkraftwagen sei Scania in puncto Kraftstoffeffizienz führend, gefolgt von Volvo, schrieb Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./la/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 11:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 11:34 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34.46 €
|
Abst. Kursziel*:
45.12%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
35.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.25%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Daimler Truck
|
15:58
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX schwächer (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Frankfurt in Grün: So steht der DAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt mittags zu (finanzen.ch)
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX im Aufwind (finanzen.ch)
|
08.10.25
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
08.10.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX steigt (finanzen.ch)
|
08.10.25
|Absatz von Daimler Truck sinkt wegen Nordamerika-Schwäche (AWP)
|
08.10.25
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX mittags mit Kursplus (finanzen.ch)