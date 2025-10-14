Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
Daimler Truck Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Outperform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die für das zweite Halbjahr 2025 erhoffte allgemeine Belebung der Industrie sei auf 2026 verschoben, konstatierte das Analystenteam um Nick Housden in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Investitionsgüterbranche. Nach einer Überprüfung der Prognosen für 2026 reduzierten die Experten ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Hälfte der von ihnen beobachteten Sektorunternehmen um durchschnittlich 3 Prozent. Da die Branchenbewertung nicht günstig sei, sollten Anleger selektiv vorgehen, empfiehlt das RBC-Team./edh/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Daimler Truck
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
42.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
35.15 €
Abst. Kursziel*:
19.49%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
33.90 €
Abst. Kursziel aktuell:
23.89%
Analyst Name::
Nick Housden
KGV*:
-
