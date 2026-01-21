Apple Aktie News: Apple tendiert am Abend auf rotem Terrain

Die Apple-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 0,3 Prozent auf 245,94 USD nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 48'812 Punkten realisiert. Bei 245,19 USD markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 248,66 USD. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6'703'966 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 288,60 USD erreichte der Titel am 04.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 169,22 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 45,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Apple-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,02 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,08 USD ausgeschüttet werden. Am 30.10.2025 hat Apple die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,85 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,97 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 102.47 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 94.93 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 04.02.2027.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,23 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

