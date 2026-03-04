Krieg in Nahost: Asiens Börsen tiefrot

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag sehr schwach.

Der SMI eröffnete die Sitzung bereits 1,50 Prozent tiefer bei 13'625,95 Punkten und fiel im Verlauf tiefer in die Verlustzone. Letztlich verlor er 3,10 Prozent auf 13'404,93 Punkte.

Auch die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI starteten mit deutlichen Abschlägen und weiteten diese im Laufe des Tages aus. Sie beendeten den Handel 2,93 Prozent tiefer bei 18'470,76 Zählern bzw. 3,04 Prozent im Minus bei 2'122,20 Einheiten.

An den Finanzmärkten blieb die Anspannung auch am zweiten Handelstag nach dem Beginn der US-israelischen Operation gegen das iranische Regime gross. Der hiesige Leitindex SMI und die anderen grossen europäischen Börsen büssten deutlich ein. Der Nahostkonflikt sei nun auch beim letzten Anleger angekommen, kommentierte ein Marktteilnehmer.

Die Marktreaktionen würden bislang weitgehend dem typischen Muster bei geopolitischen Krisen mit Risiko eines Rohstoff-Angebotsschocks entsprechen, hiess es am Markt. Diese seien üblicherweise von fallenden Aktienkursen, einem moderaten Anstieg des US-Dollars und höheren Öl-Preisen begleitet. Nicht ganz in dieses Playbook passten am Dienstag die nachgebenden Preise für Gold und Silber sowie der tendenziell schwächere Schweizer Franken.

Was lange als geopolitisches Hintergrundrauschen wahrgenommen worden sei, werde jetzt als reales Marktrisiko eingepreist. Der Faktor Energie und die Entwicklung des Ölpreises seien dabei die neuralgischen Punkte. Je länger der Krieg andauert, desto grösser werden zudem die Auswirkungen auf den Öltransport, hiess es am Markt.

US-Präsident Donald Trump will gemäss Medienberichten "alles tun, was nötig ist". Die USA seien dabei in der Lage "weit länger" als die ursprünglich geplanten vier bis fünf Wochen durchzuhalten. Gleichzeitig forderte das US-Aussenministerium die Amerikaner auf, die Länder im Nahen Osten zu verlassen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt geriet am Dienstag erneut kräftig unter Druck.

So eröffnete der DAX die Sitzung mit einem Verlust von 1,75 Prozent bei 24'207,44 Punkten. Im Verlauf fiel er weiter zurück - zeitweise verlor er mehr als 4 Prozent und rutschte deutlich unter die 24'000-Punkte-Marke. Schliesslich verabschiedete er sich 3,44 Prozent tiefer bei 23'790,65 Zählern in den Feierabend.

Die andauernden Kampfhandlungen im Nahen Osten haben den Abwärtsdruck an den weltweiten Börsen am Dienstag verstärkt. Steigende Öl- und Erdgaspreise nähren Konjunktur- und Inflationsängste. Vieles hängt nun von der Dauer des Krieges ab.

Unter den Anlegern geht wegen des Krieges der USA und Israels gegen den Iran weiter die Sorge vor einer Energiekrise um. Der DAX hängt seit Montag quasi am Gaspreis. Steigt dieser, geben die Aktienkurse nach; gibt der Gaspreis Gewinne teilweise wieder ab, stabilisieren sich auch die Aktienkurse etwas.

Die Exporte von Flüssigerdgas aus Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten hätten 2025 etwa ein Fünftel der weltweiten Versorgung ausgemacht, schrieb Nitesh Shah vom Vermögensverwalter Wisdomtree. "Sie müssen die Strasse von Hormus passieren. Eine Unterbrechung hätte daher globale Auswirkungen", so der Rohstoffexperte. Selbst vorübergehende Ausfälle verschärften die globale Versorgungslage erheblich.

WALL STREET

Der eskalierende Krieg im Nahen Osten schickte auch die US-Börsen am Dienstag auf Talfahrt.

Der Dow Jones verblieb nach einer negativen Eröffnung auf rotem Terrain und verlor zum Schlussläuten 0,83 Prozent auf 48'501,27 Punkte.

Auch der NASDAQ Composite blieb nach einem schwachen Start in der Verlustzone und beendete die Handelssitzung 1,02 Prozent tiefer bei 22'516,69 Stellen.

Hatte die Wall Street am Montag noch recht gelassen auf die Angriffe der USA und Israels auf den Iran sowie die iranischen Vergeltungsschläge reagiert, so macht sich nun Nervosität breit. Zur Kriegs- gesellt sich Inflationsangst. Denn die Ölpreise setzen ihren rasanten Anstieg fort. Der Iran hat gedroht, Energieinfrastruktur zu zerstören und Schiffe "zu verbrennen", die die Strasse von Hormus passieren - ein wichtiger Transportweg für Öl. Anleger fürchten, dass steigende Ölpreise die Inflation in die Höhe treiben und die US-Notenbank längere Zeit davon abhalten werden, ihre Geldpolitik zu lockern.

Schwindende Zinssenkungshoffnungen liessen am US-Anleihemarkt die Renditen weiter steigen, doch kamen diese von ihren Tageshochs zurück. Die Preisentwicklung am Anleihemarkt zeige, dass Bundes- und US-Anleihen nicht länger als "sichere Häfen" fungierten, so Analyst Christoph Rieger von der Commerzbank.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentieren sich zur Wochenmitte erneut mit deutlichen Verlusten.

In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise kräftige 3,71 Prozent auf 54'191,76 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite unterdessen mit Abgaben von 1,12 Prozent bei 4'076,95 Zählern.

In Hongkong bewegt sich der Hang Seng derweil 2,56 Prozent im Minus bei 25'107,66 Einheiten.

Auch zur Wochenmitte sorgen die anhaltenden Angriffe der USA und Israels gegen den Iran für massiven Abgabedruck an den ostasiatischen Börsen. Dabei stehen vor allem Technologiewerte unter Druck.

Die Angriffe gegen den Iran setzen sich unvermindert fort - ebenso wie die Gegenschläge des Landes in der gesamten Region des Nahen Ostens. Die Öl-Futures geben derweil ihre Tagesgewinne grösstenteils wieder ab, nachdem US-Präsident Donald Trump angekündigt hat, die US-Marine werde bei Bedarf Tanker durch die Strasse von Hormus eskortieren. Der Verkehr in der Meerenge war wegen des Konflikts mit dem Iran zum Erliegen gekommen.

Die chinesischen Einkaufsmanagerindizes deuten zu Jahresbeginn auf eine Schrumpfung der Wirtschaftstätigkeit hin, was möglicherweise den Weg für weitere Konjunkturmassnahmen ebnet. Der Einkaufsmanagerindex für Februar lag bei 49,0 Punkten und damit bereits den zweiten Monat in Folge unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Der Krieg im Nahen Osten werde die Weltwirtschaft und auch die chinesische Wirtschaft zumindest im März wahrscheinlich belasten, so Zhiwei Zhang von Pinpoint Asset Management. Der Ökonom rechnet damit, dass die Regierung in diesem Jahr einen flexiblen politischen Kurs einschlagen wird. Sollte sich die Wirtschaftstätigkeit in den kommenden Monaten weiter verlangsamen, dürfte Peking die Investitionen moderat erhöhen, um den Druck zu mindern. Vor diesem Hintergrund wird mit Spannung auf Aussagen vom Nationalen Volkskongresses in dieser Woche gewartet.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires