Top News
ASMALLWORLD-Aktie: Publikation des Jahresberichts verschoben
NVIDIA-Aktie unter Beschuss: Goldman Sachs kritisiert den KI-Riesen
Ausblick: Kroger präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ausblick: LEG Immobilien verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: DHL Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner ETC/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

ETC/USD

Geändert am: 04.03.2026 07:08:09

Krieg in Nahost: Asiens Börsen tiefrot

Die Börsen in Fernost zeigen sich zur Wochenmitte mit kräftigen Abgaben.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag sehr schwach.

Der SMI eröffnete die Sitzung bereits 1,50 Prozent tiefer bei 13'625,95 Punkten und fiel im Verlauf tiefer in die Verlustzone. Letztlich verlor er 3,10 Prozent auf 13'404,93 Punkte.

Auch die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI starteten mit deutlichen Abschlägen und weiteten diese im Laufe des Tages aus. Sie beendeten den Handel 2,93 Prozent tiefer bei 18'470,76 Zählern bzw. 3,04 Prozent im Minus bei 2'122,20 Einheiten.

An den Finanzmärkten blieb die Anspannung auch am zweiten Handelstag nach dem Beginn der US-israelischen Operation gegen das iranische Regime gross. Der hiesige Leitindex SMI und die anderen grossen europäischen Börsen büssten deutlich ein. Der Nahostkonflikt sei nun auch beim letzten Anleger angekommen, kommentierte ein Marktteilnehmer.

Die Marktreaktionen würden bislang weitgehend dem typischen Muster bei geopolitischen Krisen mit Risiko eines Rohstoff-Angebotsschocks entsprechen, hiess es am Markt. Diese seien üblicherweise von fallenden Aktienkursen, einem moderaten Anstieg des US-Dollars und höheren Öl-Preisen begleitet. Nicht ganz in dieses Playbook passten am Dienstag die nachgebenden Preise für Gold und Silber sowie der tendenziell schwächere Schweizer Franken.

Was lange als geopolitisches Hintergrundrauschen wahrgenommen worden sei, werde jetzt als reales Marktrisiko eingepreist. Der Faktor Energie und die Entwicklung des Ölpreises seien dabei die neuralgischen Punkte. Je länger der Krieg andauert, desto grösser werden zudem die Auswirkungen auf den Öltransport, hiess es am Markt.

US-Präsident Donald Trump will gemäss Medienberichten "alles tun, was nötig ist". Die USA seien dabei in der Lage "weit länger" als die ursprünglich geplanten vier bis fünf Wochen durchzuhalten. Gleichzeitig forderte das US-Aussenministerium die Amerikaner auf, die Länder im Nahen Osten zu verlassen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt geriet am Dienstag erneut kräftig unter Druck.

So eröffnete der DAX die Sitzung mit einem Verlust von 1,75 Prozent bei 24'207,44 Punkten. Im Verlauf fiel er weiter zurück - zeitweise verlor er mehr als 4 Prozent und rutschte deutlich unter die 24'000-Punkte-Marke. Schliesslich verabschiedete er sich 3,44 Prozent tiefer bei 23'790,65 Zählern in den Feierabend.

Die andauernden Kampfhandlungen im Nahen Osten haben den Abwärtsdruck an den weltweiten Börsen am Dienstag verstärkt. Steigende Öl- und Erdgaspreise nähren Konjunktur- und Inflationsängste. Vieles hängt nun von der Dauer des Krieges ab.

Unter den Anlegern geht wegen des Krieges der USA und Israels gegen den Iran weiter die Sorge vor einer Energiekrise um. Der DAX hängt seit Montag quasi am Gaspreis. Steigt dieser, geben die Aktienkurse nach; gibt der Gaspreis Gewinne teilweise wieder ab, stabilisieren sich auch die Aktienkurse etwas.

Die Exporte von Flüssigerdgas aus Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten hätten 2025 etwa ein Fünftel der weltweiten Versorgung ausgemacht, schrieb Nitesh Shah vom Vermögensverwalter Wisdomtree. "Sie müssen die Strasse von Hormus passieren. Eine Unterbrechung hätte daher globale Auswirkungen", so der Rohstoffexperte. Selbst vorübergehende Ausfälle verschärften die globale Versorgungslage erheblich.

WALL STREET

Der eskalierende Krieg im Nahen Osten schickte auch die US-Börsen am Dienstag auf Talfahrt.

Der Dow Jones verblieb nach einer negativen Eröffnung auf rotem Terrain und verlor zum Schlussläuten 0,83 Prozent auf 48'501,27 Punkte.
Auch der NASDAQ Composite blieb nach einem schwachen Start in der Verlustzone und beendete die Handelssitzung 1,02 Prozent tiefer bei 22'516,69 Stellen.

Hatte die Wall Street am Montag noch recht gelassen auf die Angriffe der USA und Israels auf den Iran sowie die iranischen Vergeltungsschläge reagiert, so macht sich nun Nervosität breit. Zur Kriegs- gesellt sich Inflationsangst. Denn die Ölpreise setzen ihren rasanten Anstieg fort. Der Iran hat gedroht, Energieinfrastruktur zu zerstören und Schiffe "zu verbrennen", die die Strasse von Hormus passieren - ein wichtiger Transportweg für Öl. Anleger fürchten, dass steigende Ölpreise die Inflation in die Höhe treiben und die US-Notenbank längere Zeit davon abhalten werden, ihre Geldpolitik zu lockern.

Schwindende Zinssenkungshoffnungen liessen am US-Anleihemarkt die Renditen weiter steigen, doch kamen diese von ihren Tageshochs zurück. Die Preisentwicklung am Anleihemarkt zeige, dass Bundes- und US-Anleihen nicht länger als "sichere Häfen" fungierten, so Analyst Christoph Rieger von der Commerzbank.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentieren sich zur Wochenmitte erneut mit deutlichen Verlusten.

In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise kräftige 3,71 Prozent auf 54'191,76 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite unterdessen mit Abgaben von 1,12 Prozent bei 4'076,95 Zählern.

In Hongkong bewegt sich der Hang Seng derweil 2,56 Prozent im Minus bei 25'107,66 Einheiten.

Auch zur Wochenmitte sorgen die anhaltenden Angriffe der USA und Israels gegen den Iran für massiven Abgabedruck an den ostasiatischen Börsen. Dabei stehen vor allem Technologiewerte unter Druck.

Die Angriffe gegen den Iran setzen sich unvermindert fort - ebenso wie die Gegenschläge des Landes in der gesamten Region des Nahen Ostens. Die Öl-Futures geben derweil ihre Tagesgewinne grösstenteils wieder ab, nachdem US-Präsident Donald Trump angekündigt hat, die US-Marine werde bei Bedarf Tanker durch die Strasse von Hormus eskortieren. Der Verkehr in der Meerenge war wegen des Konflikts mit dem Iran zum Erliegen gekommen.

Die chinesischen Einkaufsmanagerindizes deuten zu Jahresbeginn auf eine Schrumpfung der Wirtschaftstätigkeit hin, was möglicherweise den Weg für weitere Konjunkturmassnahmen ebnet. Der Einkaufsmanagerindex für Februar lag bei 49,0 Punkten und damit bereits den zweiten Monat in Folge unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Der Krieg im Nahen Osten werde die Weltwirtschaft und auch die chinesische Wirtschaft zumindest im März wahrscheinlich belasten, so Zhiwei Zhang von Pinpoint Asset Management. Der Ökonom rechnet damit, dass die Regierung in diesem Jahr einen flexiblen politischen Kurs einschlagen wird. Sollte sich die Wirtschaftstätigkeit in den kommenden Monaten weiter verlangsamen, dürfte Peking die Investitionen moderat erhöhen, um den Druck zu mindern. Vor diesem Hintergrund wird mit Spannung auf Aussagen vom Nationalen Volkskongresses in dieser Woche gewartet.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .

Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen

Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

03.03.26 Julius Bär: 11.80% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Partners Group Holding AG, UBS Group AG, Swissquote Group Holding SA
03.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 17.20% p.a. Barrier Reverse Convertible auf DocMorris
03.03.26 SMI gibt kräftig nach
03.03.26 Finden Pharma-Unternehmen die passende Rezeptur?
03.03.26 Marktüberblick: Beiersdorf im Fokus
03.03.26 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Rücksetzer zum Monatsbeginn
26.02.26 KI verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’080.89 16.28 S0WBHU
Short 14’224.09 13.90 SJJBGU
Short 14’764.58 8.98 STRBXU
SMI-Kurs: 13’404.93 03.03.2026 17:31:19
Long 12’793.11 19.76 SCQB1U
Long 12’482.35 13.70 SO3BSU
Long 11’937.78 8.93 SG1BPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
04.03.26 4DMedical Ltd Registered Shs / Quartalszahlen
04.03.26 Abercrombie & Fitch Co Cert Deposito Arg Repr 1 Sh / Quartalszahlen
04.03.26 Abercrombie & Fitch Co. / Quartalszahlen
04.03.26 ACRES Commercial Realty Corp Cum Conv Red Perp Pfd Registered Shs (D) / Quartalszahlen
04.03.26 Activeport Group Limited Registered Shs / Quartalszahlen
04.03.26 adidas / Quartalszahlen
04.03.26 adidas ADRs / Quartalszahlen
04.03.26 adidas AG Cert Deposito Arg Repr 0.0454545455 Sh / Quartalszahlen
mehr

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
04.03.26 Dienstleistungssektorertrag
04.03.26 Industrial Output Growth
04.03.26 Industrial Output (YoY)
04.03.26 ANZ Rohstoffpreis
04.03.26 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
04.03.26 Jibun Bank Services PMI
04.03.26 Gross Domestic Product (QoQ)
04.03.26 S&P Global PMI
04.03.26 AIB Services PMI
04.03.26 NBS EMI Dienstleistungen
04.03.26 NBS EMI für das verarbeitenden Gewerbe
04.03.26 RatingDog EMI für Dienstleistungen
04.03.26 RatingDog EMI für das verarbeitende Gewerbe
04.03.26 S&P Global Composite PMI
04.03.26 S&P Global Construction PMI
04.03.26 HSBC Composite PMI
04.03.26 HSBC Services PMI
04.03.26 Consumer Confidence Index
04.03.26 S&P Global Services PMI
04.03.26 Leistungsbilanz
04.03.26 Verbraucherpreisindex (Monat)
04.03.26 Verbraucherpreisindex (Jahr)
04.03.26 S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
04.03.26 Einzelhandelsumsatz
04.03.26 S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
04.03.26 S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
04.03.26 S&P Global PMI Gesamtindex
04.03.26 HCOB EMI Gesamtindex
04.03.26 HCOB EMI Dienstleistungen
04.03.26 HCOB EMI für Dienstleistungen
04.03.26 HCOB Composite EMI
04.03.26 Arbeitslosenqoute
04.03.26 S&P Global Gesamt-EMI
04.03.26 S&P Global EMI für Dienstleistungen
04.03.26 Erzeugerpreisindex (Monat)
04.03.26 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
04.03.26 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
04.03.26 Erzeugerpreisindex (Jahr)
04.03.26 Arbeitslosenquote
04.03.26 EZB-Mitglied Cipollone spricht
04.03.26 M3-Geldmenge
04.03.26 MBA Hypothekenanträge
04.03.26 ADP Beschäftigungsänderung
04.03.26 Arbeitsproduktivität (Quartal)
04.03.26 EZB-Mitglied De Guindos spricht
04.03.26 NBP-Basissatz
04.03.26 M2 Geldmenge
04.03.26 S&P Global EMI Dienstleistungen
04.03.26 S&P Global EMI Gesamtindex
04.03.26 ISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Dienstleistungen
04.03.26 ISM Nicht-Produktion Bezahlte Preise
04.03.26 ISM Index der Auftragseingänge im nichtverarbeitenden Gewerbe
04.03.26 ISM Beschäftigungsindex für das nichtproduzierende Gewerbe
04.03.26 EZB-Mitglied Panetta spricht
04.03.26 EIA Rohöl Lagerbestand
04.03.26 BoC-Gouverneur Macklem spricht
04.03.26 Arbeitslosenquote
04.03.26 Fed Beige Book
04.03.26 Währungsreserven

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

Top-Rankings

4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
Mit seinem Hedgefonds Elliott Investment Management investierte Paul Singer auch im vierten Quar ...
Bildquelle: Thos Robinson/Getty Images for New York Times
Jeremy Granthams Portfolio im Q4 2025: Veränderungen bei Amazon, Apple, Microsoft & Co.
Auch im vierten Quartal 2025 kam es im Aktienportfolio von Jeremy Granthams Investmentgesellscha ...
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Rohstoffe im Februar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/ETC 0.1187 0.0011
0.96

