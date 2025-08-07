Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’755 -0.9%  SPI 16’408 -0.8%  Dow 44’193 0.2%  DAX 23’924 0.3%  Euro 0.9397 0.0%  EStoxx50 5’263 0.3%  Gold 3’380 0.3%  Bitcoin 92’012 -0.8%  Dollar 0.8048 -0.2%  Öl 67.4 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Tesla11448018Galderma133539272Swiss Re12688156
Top News
Ausblick: D-Wave Quantum stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: SoundHound AI präsentiert Quartalsergebnisse
Diese Bücher über Berkshire-CEO Warren Buffett sollten Anleger kennen
Ausblick: Dropbox mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
freenet-Aktie niedriger: freenet steigert Ergebnis
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Über vier Jahre 07.08.2025 07:05:00

Apple-Aktie gewinnt: Apple erhöht US-Investitionen um 100 Milliarden Dollar

Apple-Aktie gewinnt: Apple erhöht US-Investitionen um 100 Milliarden Dollar

Apple erhöht unter Druck durch die Politik Donald Trumps die Zusage für Investitionen in den USA um 100 Milliarden Dollar.

Apple
172.45 CHF 4.54%
Kaufen Verkaufen
Mit dem Geld soll in den kommenden vier Jahren vor allem die Produktion von Bauteilen im Land ausgebaut werden. Apple hatte im Februar bereits US-Investitionen von 500 Milliarden Dollar angekündigt.

Trump dringt allerdings darauf, dass Apple das iPhone in den USA bauen soll. Branchenexperten betonen, dass es aus vielen Gründen kaum möglich ist. Denn der Grossteil der Lieferketten der Elektronik-Industrie verlagerte sich über Jahrzehnte nach Asien.

Apple-Chef Tim Cook betonte schon vor Jahren zudem, dass man in den USA anders als in Ländern wie China nicht genügend Fachkräfte finden würde. Ein Analyst schätzte, dass ein in den USA produziertes iPhone rund 3500 Dollar kosten müsste.

Apple kündigte an, dass der Konzern in den kommenden Jahren 20'000 Mitarbeiter in den USA neu einstellen werde, vor allem in Forschung und Entwicklung. Die Investitionen sollen auch bisherigen US-Zulieferern wie dem Glaskonzern Corning zugutekommen. So sollen künftig alle iPhones und Apple-Uhren weltweit mit Glas aus den USA bestückt werden.<

Trump unglücklich über iPhones aus Indien

Apple liess ursprünglich iPhones und andere Geräte in riesigen Fabrikstädten in China bauen. Nach Lieferengpässen durch chinesische Lockdown-Massnahmen in der Corona-Pandemie wurde in den vergangenen Jahren auch die Produktion in Indien und Vietnam ausgebaut. Der Grossteil der in den USA verkauften iPhones wird aktuell aus Indien geliefert - und die meisten anderen Apple-Geräte kommen in die USA aus Indien.

Trump verdoppelte wenige Stunden vor der Apple-Ankündigung die Zölle für Waren aus Indien auf 50 Prozent. Ziel ist, Indien zur Absage an Energielieferungen aus Russland zu bewegen. Für den Kreml sind die Erdöl-Einnahmen wichtig, um den Angriffskrieg in der Ukraine zu finanzieren und die Wirtschaft insgesamt am Laufen zu halten. Der Grossteil der Apple-Importe in die USA dürfte aber - wenn überhaupt - unter andere geplante Zölle für Elektronik-Geräte fallen.

Zweifel am grossen Wurf

"Ich bin sehr skeptisch", sagte Branchenanalyst Patrick Moorhead im US-Sender CNBC auf die Frage, ob Apple nun einen bedeutenden Teil der Wertschöpfungskette in die USA verlagern wird. Man werde auch mit den erhöhten Investitionen nach wie vor keine Fertigung von iPhones oder iPad-Tablets im Heimatmarkt oder auch nur deren Endmontage auf Fertigteilen sehen.

Die Apple-Aktie legt an der NASDAQ nachbörslich 2,82 Prozent auf 219,26 US-Dollar zu.

WASHINGTON (awp international)

Weitere Links:

Apple-Aktie dennoch mit Verlusten: Apple-Bilanz überzeugt mit Umsatz und Gewinn
Apple-Aktie im Anlegerfokus: Spannung vor den Quartalszahlen und Kritik an Tim Cook
Erwartungen gedämpft? Anleger halten sich vor Quartalszahlen bei der Apple-Aktie zurück

Bildquelle: Anton_Ivanov / Shutterstock.com,1000 Words / Shutterstock.com,View Apart / Shutterstock.com

Nachrichten zu Apple Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Apple Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
05.08.25 Apple Neutral UBS AG
01.08.25 Apple Halten DZ BANK
01.08.25 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
01.08.25 Apple Neutral UBS AG
01.08.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall

Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

06.08.25 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
06.08.25 Marktüberblick: Zalando gesucht
06.08.25 Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall
06.08.25 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Gelingt der Re-Break?
05.08.25 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (75%) auf Barry Callebaut AG
05.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Novartis, Roche, UBS, VAT Group
03.08.25 Logo WHS Optionen screenen leicht gemacht! So finden Sie die besten Chancen in Sekunden
25.07.25 Nestlé drückt SMI ins Minus
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’215.98 19.56 SL9B6U
Short 12’468.39 13.65 BKISYU
Short 12’912.01 8.96 BWDSCU
SMI-Kurs: 11’755.32 06.08.2025 17:31:33
Long 11’252.08 19.72 BEFSQU
Long 10’988.64 13.81 BQFSFU
Long 10’531.38 8.89 5SSMZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 172.45 4.54% Apple Inc.

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Novo Nordisk-Aktie leichter: Quartalsbilanz von Novo Nordisk verfehlt Erwartungen - Wegovy bleibt Umsatzgarant
DroneShield-Aktie: Analyst ändert Einstufung nach Juli-Rally
DroneShield-Aktie: Mega-Kursgewinne von über 400% - Jetzt investieren?
Ausblick: Rheinmetall veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Bayer Aktie News: Bayer mit herben Abschlägen am Nachmittag
BioNTech-Aktie unter Druck: US-Gesundheitsminister kürzt Budget für mRNA-Impfstoffen
Glencore-Aktie knickt ein: Glencore schreibt rote Zahlen - Aktionäre billigen Vertrag mit UBS zum Aktienrückkauf
"Grosse Wende!" - Insider packt aus: Tesla vor dem Umbruch
Sorgen um Zoll-Deal: SMI gibt schussendlich deutlich nach -- DAX schliesst im Plus -- Wall Street beendet Handel höher -- Asiatische Indizes letztlich in Grün

Top-Rankings

KW 31: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 31: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 31: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}