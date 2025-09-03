Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
03.09.2025 22:33:56

Starker Wochentag in New York: Zum Handelsende Gewinne im NASDAQ 100

Am Mittwochabend zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Letztendlich notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.79 Prozent stärker bei 23’414.84 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.677 Prozent höher bei 23’388.28 Punkten, nach 23’231.11 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 23’478.01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 23’279.12 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 1.71 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, den Wert von 22’763.31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2025, lag der NASDAQ 100 bei 21’662.58 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 03.09.2024, den Wert von 18’958.74 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 11.63 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 23’969.27 Punkten. Bei 16’542.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Alphabet A (ex Google) (+ 9.14 Prozent auf 230.66 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 9.01 Prozent auf 231.10 USD), DexCom (+ 6.22 Prozent auf 78.92 USD), Apple (+ 3.81 Prozent auf 238.47 USD) und The Kraft Heinz Company (+ 3.50 Prozent auf 26.93 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Dollar Tree (-8.37 Prozent auf 102.03 USD), Intuitive Surgical (-5.95 Prozent auf 441.18 USD), Diamondback Energy (-5.05 Prozent auf 142.29 USD), Marvell Technology (-3.54 Prozent auf 62.31 USD) und Align Technology (-3.50 Prozent auf 132.36 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 35’223’336 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.654 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Im NASDAQ 100 präsentiert die Charter A-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.15 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

