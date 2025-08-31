Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
31.08.2025 18:00:38

Analysten sehen bei DocMorris-Aktie Potenzial

DocMorris
6.57 CHF -1.84%
Kaufen Verkaufen

Die DocMorris-Aktie wurde im August 2025 von 8 Analysten unter die Lupe genommen.

4 Analysten empfehlen die DocMorris-Aktie mit Kaufen, 2 Experten raten, die Aktie zu halten, 2 Analysten halten die DocMorris-Aktie für einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 10,25 CHF, was einem erwarteten Anstieg von 3,65 CHF zum aktuellen SWX-Stand der DocMorris-Aktie von 6,600 CHF entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.12,00 CHF81,8228.08.2025
UBS AG5,90 CHF-10,6121.08.2025
Deutsche Bank AG8,00 CHF21,2120.08.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)8,10 CHF22,7320.08.2025
Jefferies & Company Inc.15,00 CHF127,2719.08.2025
Baader Bank10,00 CHF51,5219.08.2025
UBS AG8,00 CHF21,2119.08.2025
Jefferies & Company Inc.15,00 CHF127,2705.08.2025

Redaktion finanzen.ch