31.08.2025 18:00:38
Analysten sehen bei DocMorris-Aktie Potenzial
Die DocMorris-Aktie wurde im August 2025 von 8 Analysten unter die Lupe genommen.
4 Analysten empfehlen die DocMorris-Aktie mit Kaufen, 2 Experten raten, die Aktie zu halten, 2 Analysten halten die DocMorris-Aktie für einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 10,25 CHF, was einem erwarteten Anstieg von 3,65 CHF zum aktuellen SWX-Stand der DocMorris-Aktie von 6,600 CHF entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|12,00 CHF
|81,82
|28.08.2025
|UBS AG
|5,90 CHF
|-10,61
|21.08.2025
|Deutsche Bank AG
|8,00 CHF
|21,21
|20.08.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|8,10 CHF
|22,73
|20.08.2025
|Jefferies & Company Inc.
|15,00 CHF
|127,27
|19.08.2025
|Baader Bank
|10,00 CHF
|51,52
|19.08.2025
|UBS AG
|8,00 CHF
|21,21
|19.08.2025
|Jefferies & Company Inc.
|15,00 CHF
|127,27
|05.08.2025
Redaktion finanzen.ch
