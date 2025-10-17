Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SPI-Performance 17.10.2025 15:58:23

Minuszeichen in Zürich: SPI fällt am Freitagnachmittag

Der SPI sinkt am Freitag.

Rieter
3.50 CHF -10.07%
Um 15:39 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0.79 Prozent tiefer bei 17’314.56 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.229 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1.04 Prozent auf 17’269.76 Punkte an der Kurstafel, nach 17’451.81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 17’314.56 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17’151.91 Zählern.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 0.498 Prozent. Der SPI stand noch vor einem Monat, am 17.09.2025, bei 16’695.87 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.07.2025, wurde der SPI mit 16’703.15 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 17.10.2024, wies der SPI einen Wert von 16’350.96 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 11.57 Prozent. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 17’480.75 Punkten. Bei 14’361.69 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 4.82 Prozent auf 12.18 CHF), Evolva (+ 4.17 Prozent auf 0.85 CHF), Curatis (+ 4.00 Prozent auf 13.00 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 3.37 Prozent auf 33.72 CHF) und Rieter (+ 2.84 Prozent auf 3.45 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil DocMorris (-5.89 Prozent auf 6.23 CHF), Relief Therapeutics (-4.01 Prozent auf 2.63 CHF), SHL Telemedicine (-4.00 Prozent auf 1.20 CHF), BioVersys (-3.86 Prozent auf 24.90 CHF) und HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-3.85 Prozent auf 1.45 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 4’024’546 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 256.104 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Im SPI präsentiert die Relief Therapeutics-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10.40 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com