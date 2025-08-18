DocMorris 6.84 CHF -9.33% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat DocMorris nach Quartalszahlen der Versandapotheke auf "Sell" mit einem Kursziel von 8 Franken belassen. Die verfehlten Erwartungen für Umsatz und Nettoergebnis dürften die Aktie belasten, wobei der bestätigte Ausblick das Ausmaß der negativen Reaktion begrenzen sollte, schrieb Sebastian Vogel am Dienstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/edh;

