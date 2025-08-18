Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

7.09
CHF
-0.58
CHF
-7.50 %
09:24:16
SWX
19.08.2025 08:32:33

DocMorris Sell

DocMorris
6.84 CHF -9.33%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat DocMorris nach Quartalszahlen der Versandapotheke auf "Sell" mit einem Kursziel von 8 Franken belassen. Die verfehlten Erwartungen für Umsatz und Nettoergebnis dürften die Aktie belasten, wobei der bestätigte Ausblick das Ausmaß der negativen Reaktion begrenzen sollte, schrieb Sebastian Vogel am Dienstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 05:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Sell
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
8.00 CHF
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
7.32 CHF 		Abst. Kursziel*:
9.29%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
6.84 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
16.92%
Analyst Name::
Sebastian Vogel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

