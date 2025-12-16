Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’057 0.2%  SPI 17’920 0.0%  Dow 48’184 -0.5%  DAX 24’087 -0.6%  Euro 0.9358 0.0%  EStoxx50 5’725 -0.5%  Gold 4’303 -0.1%  Bitcoin 69’689 1.4%  Dollar 0.7952 -0.1%  Öl 59.1 -2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Novartis1200526Swiss Re12688156Tesla11448018NVIDIA994529Rheinmetall345850
Top News
Milliardenverluste für Shortseller: Turbulentes Jahr 2025 für die Tesla-Aktie
Sonovoa-Aktie mit Plus: Übernahme von Tinnitus-App SilentCloud
Barry Callebaut-Aktie beflügelt von Gerüchten über Kakao-Abspaltung
UBS-Aktie zieht an: Technologiechef Mike Dargan geht und wird N26-CEO
Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet BMW-Aktie
Suche...

UBS Aktie 24476758 / CH0244767585

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Rating im Fokus 16.12.2025 17:49:44

Analyse: DZ BANK vergibt Kaufen an UBS-Aktie

Analyse: DZ BANK vergibt Kaufen an UBS-Aktie

DZ BANK hat die UBS-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

UBS
35.42 CHF 3.62%
Kaufen Verkaufen

Die DZ Bank hat den fairen Wert für UBS von 34 auf 39 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Er habe die langfristigen Gewinnschätzungen erhöht, schrieb Analyst Philipp Hässler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Nachrichten zu möglichen Abschwächungen der geplanten strengeren Kapitalanforderungen seien positiv. Höhere Kapitalanforderungen wäre zwar negativ, aber aufgrund voraussichtlich langer Übergangsfristen wohl gut zu verkraften. Ausserdem
gehe er "von einer Abschwächung der Pläne infolge von geschickter Lobbyarbeit" aus.

Aktienanalyse online: Die UBS-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie notierte um 17:31 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 3.8 Prozent auf 35.47 CHF zu. 8’777’847 UBS-Aktien wechselten zuletzt via SIX SX den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2025 stieg die Aktie um 32.1 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 14:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 14:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com

Nachrichten zu UBS

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten