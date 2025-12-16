UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
16.12.2025 17:49:44
Analyse: DZ BANK vergibt Kaufen an UBS-Aktie
DZ BANK hat die UBS-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.
Die DZ Bank hat den fairen Wert für UBS von 34 auf 39 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Er habe die langfristigen Gewinnschätzungen erhöht, schrieb Analyst Philipp Hässler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Nachrichten zu möglichen Abschwächungen der geplanten strengeren Kapitalanforderungen seien positiv. Höhere Kapitalanforderungen wäre zwar negativ, aber aufgrund voraussichtlich langer Übergangsfristen wohl gut zu verkraften. Ausserdem
gehe er "von einer Abschwächung der Pläne infolge von geschickter Lobbyarbeit" aus.
Aktienanalyse online: Die UBS-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Aktie notierte um 17:31 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 3.8 Prozent auf 35.47 CHF zu. 8’777’847 UBS-Aktien wechselten zuletzt via SIX SX den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2025 stieg die Aktie um 32.1 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 14:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 14:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
