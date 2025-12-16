Analyse: DZ BANK vergibt Kaufen an UBS-Aktie

Die DZ Bank hat den fairen Wert für UBS von 34 auf 39 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Er habe die langfristigen Gewinnschätzungen erhöht, schrieb Analyst Philipp Hässler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Nachrichten zu möglichen Abschwächungen der geplanten strengeren Kapitalanforderungen seien positiv. Höhere Kapitalanforderungen wäre zwar negativ, aber aufgrund voraussichtlich langer Übergangsfristen wohl gut zu verkraften. Ausserdem

gehe er "von einer Abschwächung der Pläne infolge von geschickter Lobbyarbeit" aus.

Die Aktie notierte um 17:31 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 3.8 Prozent auf 35.47 CHF zu. 8’777’847 UBS-Aktien wechselten zuletzt via SIX SX den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2025 stieg die Aktie um 32.1 Prozent.

