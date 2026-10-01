Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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01.10.2026 20:00:00
Amazon Secures 20 Years of Nuclear Power From Constellation
Amazon's nuclear power deal with Constellation Energy as "positive for industry broadly" as the "Powering Up America" theme and nuclear theme continue as Big Tech scrambles for the cleanest form of stable power to fuel data centers chip stacks. Davenport said Constellation Energy's 20-year deal to supply Amazon with 690 megawatts from Maryland's Calvert Cliffs nuclear plant is positive for both the utility and the broader power complex. Calvert Cliffs has two nuclear reactors, with…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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