Am Mittwoch verbucht der Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE Verluste in Höhe von 0.70 Prozent auf 50’405.73 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 24.890 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 51’386.98 Zählern und damit 1.24 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (50’759.42 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 50’210.49 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 50’637.70 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 3.56 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, einen Stand von 52’002.41 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 53’343.40 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 46’091.74 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 4.18 Prozent nach oben. Bei 54’744.33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45’057.28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Amazon (+ 1.49 Prozent auf 261.74 USD), Walt Disney (+ 1.21 Prozent auf 118.35 USD), Apple (+ 1.04 Prozent auf 355.58 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 0.81 Prozent auf 279.86 USD) und American Express (+ 0.52 Prozent auf 317.41 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Chevron (-3.58 Prozent auf 208.40 USD), Salesforce (-2.90 Prozent auf 188.88 USD), Caterpillar (-2.56 Prozent auf 556.17 USD), UnitedHealth (-1.75 Prozent auf 382.88 USD) und Merck (-1.52 Prozent auf 141.19 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 16’499’838 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 4.672 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.85 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.51 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch