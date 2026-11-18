SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte sich am Mittwoch zunächst behaupten.

Derhatte am Vortag einen Verlust von 1,43 Prozent auf 14'976,04 Zähler erzielt.Die Nebenwertindizesundnotierten ebenfalls auf rotem Terrain. Der SPI gab 1,4 Prozent auf 21'047,65 Punkte nach, während der SLI um 1,34 Prozent auf 2'399,31 sank.

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte nach den mit Erleichterung aufgenommenen Zahlen von NVIDIA-Zahlen und vor dem am Donnerstag mit dem erwarteten Börsengang von Anthropic fester starten. !-- sh_cad_3

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt ergriffen Anleger die Flucht.

Dereröffnete die Sitzung bereits schwächer und bewegte sich auch im weiteren Verlauf unterhalb der Nulllinie. Im Späthandel wurden die Abschläge noch grösser, sodass es letztlich 2,08 Prozent auf 26'045,37 Zähler nach unten ging.

Anleger mussten am Dienstag am deutschen Aktienmarkt Kursverluste hinnehmen.

Nach seinem schwachen Wochenauftakt fiel das Börsenbarometer damit weiter von seinem Rekord vom Donnerstag zurück. Geopolitisch blieben die Anleger in Wartestellung und so prägte das KI-Thema vor den am Abend erwarteten NVIDIA-Zahlen erneut die Kurslage. An der NASDAQ-Börse gab es am Vorabend den nächsten Kursrutsch in der Branche und über Nacht sind dann die Aktien chinesischer Internetkonzerne wie Alibaba oder Baidu unter Druck geraten. Die US-Regierung verhängt neue Einschränkungen für den Export hochmoderner KI-Chips in Länder wie Singapur und Malaysia, um China die Nutzung der Halbleiter zu erschweren. "Washington hat sich eine besonders ungünstige Woche ausgesucht, um den Druck auf die boomende Rechenzentrumsbranche in Südostasien zu erhöhen", schrieb dazu der Marktbeobachter Stephen Innes mit Blick auf eine anstehende Asien-Reise des US-Präsidenten Donald Trump, auf der er sich am Donnerstag mit Chinas Staatschef Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen will.

WALL STREET

An der Wall Street waren am Dienstag Verluste zu beobachten.

Der Dow Jones verlor am zweiten Handelstag der Woche 1,64 Prozent auf 50'761,92 Punkte.

Der technologielastige NASDAQ Composite ging 0,74 Prozent schwächer bei 24'328,38 Zählern in den Feierabend.

Die Anleger in den USA lehnten sich am Dienstag nicht allzu weit aus dem Fenster vor der Quartalsbilanz des Chip-Giganten NVIDIA. Kurz nach Börsenschluss standen die Zahlen auf der Agenda, zuletzt hatte Rücktritt des legendären Chefs Jensen Huang für Furore und heftige Kursverluste gesorgt. Nun richtet sich der Blick am Markt wieder auf das operative Geschäft.

Die Saison der Quartalsberichte neigt sich dem Ende zu, einige Nachzügler warteten noch mit Geschäftszahlen auf. Walt Disney rechnet im kommenden Jahr mit höheren Kapitalausgaben als am Markt erwartet worden war.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich uneinheitlich.

In Tokio rückt der Nikkei 225 zeitweise 0,40 Prozent auf 59'097,26 Punkte vor.

Auf dem chinesischen Festland legt daneben der Shanghai Composite überschaubare 0,12 Prozent auf 3'588,72 Punkte zu.

Der Hang Seng in Hongkong kann sich unterdessen nicht behaupten und gibt zeitweise 0,96 Prozent auf 23'281,40 Punkte nach.

Die asiatischen Aktienmärkte zeigten sich am Mittwoch uneinheitlich, da NVIDIAs über den Erwartungen liegender Umsatzausblick nach dem von Technologiewerten angeführten Ausverkauf an der Wall Street nur begrenzte Entlastung bot. Anhaltende Sorgen über die hohen Bewertungen im Bereich künstliche Intelligenz sowie Exportbeschränkungen für Hochleistungschips nach China dämpften den Optimismus der Anleger. Marktteilnehmer blieben jedoch vorsichtig, ob dieser starke Ausblick ausreicht, um den breiteren Rückzug bei Technologiewerten umzukehren, während sich die Aufmerksamkeit zugleich auf die am Mittwochabend anstehende Veröffentlichung des jüngsten Sitzungsprotokolls der US-Notenbank Federal Reserve richtete.

In Asien selbst bot sich ein gespaltenes Bild an den Börsen, während gleichzeitig positive japanische Handelsdaten die Prognosen übertrafen. Für einen Lichtblick sorgten unterdessen Japans Aussenhandelsdaten für Oktober, da die Exporte im Jahresvergleich um 20,5 Prozent anzogen, sich damit gegenüber dem Wachstum von 16,5 Prozent im September weiter beschleunigten und den vierzehnten Wachstumsmonat in Folge markierten.

Für zusätzliche Impulse sorgten die Details zu NVIDIAs Geschäftsausblick sowie bevorstehende Ereignisse rund um die Geldpolitik und den KI-Sektor. Neben dem mit Spannung erwarteten Protokoll der Fed-Sitzung vom 27. und 28. Oktober richten Anleger ihren Blick nun auch auf den geplanten Börsengang von Anthropic, da das KI-Startup potenzielle Investoren Berichten zufolge auf eine Preisfestsetzung am oberen Ende der Preisspanne oder darüber einstimmt und damit einen weiteren Test für die Risikobereitschaft bei KI-Bewertungen liefert.

Redaktion Finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires