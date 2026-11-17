Heute vor 5 Jahren wurden Amazon-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 177.45 USD wert. Bei einem Amazon-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5.635 Amazon-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 257.75 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’452.52 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 45.25 Prozent zugenommen.

Der Amazon-Wert an der Börse wurde auf 2.88 Bio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch