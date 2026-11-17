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|Rentabler Amazon-Einstieg?
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17.11.2026 16:02:19
Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Amazon-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Amazon-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 177.45 USD wert. Bei einem Amazon-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5.635 Amazon-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 257.75 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’452.52 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 45.25 Prozent zugenommen.
Der Amazon-Wert an der Börse wurde auf 2.88 Bio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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