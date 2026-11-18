Um 17:58 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 1.14 Prozent tiefer bei 50’178.97 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 24.890 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 1.24 Prozent stärker bei 51’386.98 Punkten in den Mittwochshandel, nach 50’759.42 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 50’029.35 Punkte, das Tageshoch hingegen 50’637.70 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der Dow Jones bereits um 4.00 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 52’002.41 Punkte. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 18.08.2026, einen Stand von 53’343.40 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 46’091.74 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 3.71 Prozent zu Buche. 54’744.33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Walt Disney (+ 2.67 Prozent auf 120.06 USD), Amazon (+ 2.14 Prozent auf 263.41 USD), Nike (+ 2.09 Prozent auf 36.60 USD), Honeywell Technologies (+ 1.03 Prozent auf 221.21 USD) und Cisco (+ 0.70 Prozent auf 95.78 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen UnitedHealth (-7.73 Prozent auf 359.57 USD), Chevron (-4.15 Prozent auf 207.15 USD), Salesforce (-3.48 Prozent auf 187.75 USD), Caterpillar (-2.77 Prozent auf 555.00 USD) und Merck (-2.67 Prozent auf 139.54 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 34’797’500 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.672 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie bietet Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch