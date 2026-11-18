Dow Jones 30 Industrial 998313 / US2605661048
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|Index-Bewegung
|
18.11.2026 20:03:24
Mittwochshandel in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Abschläge
Der Dow Jones zeigt sich am Nachmittag in Rot.
Um 20:01 Uhr sinkt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.92 Prozent auf 50’293.95 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 24.890 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 1.24 Prozent fester bei 51’386.98 Punkten, nach 50’759.42 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 50’029.35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 50’637.70 Punkten.
So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 3.78 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 52’002.41 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, lag der Dow Jones noch bei 53’343.40 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, wurde der Dow Jones mit 46’091.74 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3.95 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54’744.33 Punkte. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Walt Disney (+ 4.90 Prozent auf 122.67 USD), Amazon (+ 3.74 Prozent auf 267.54 USD), Cisco (+ 2.46 Prozent auf 97.45 USD), Nike (+ 2.43 Prozent auf 36.72 USD) und Honeywell Technologies (+ 2.27 Prozent auf 223.93 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen UnitedHealth (-9.03 Prozent auf 354.50 USD), Chevron (-4.30 Prozent auf 206.84 USD), Merck (-3.41 Prozent auf 138.48 USD), Salesforce (-2.90 Prozent auf 188.87 USD) und Amgen (-2.46 Prozent auf 446.65 USD).
Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 44’716’229 Aktien gehandelt. Mit 4.672 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick
2026 weist die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Nike-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.51 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|50’203.46
|-1.10%
Börse aktuell - Live TickerErleichterung nach NVIDIA-Zahlen verpufft: SMI fällt letztlich zurück -- DAX beendet Handel im Minus -- Dow schwächer -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Mittwoch nach unten. An der Wall Street zeigen sich unterschiedliche Tendenzen. In Asien zeigten sich die Märkte uneinheitlich.