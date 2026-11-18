Um 20:01 Uhr sinkt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.92 Prozent auf 50’293.95 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 24.890 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 1.24 Prozent fester bei 51’386.98 Punkten, nach 50’759.42 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 50’029.35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 50’637.70 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 3.78 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 52’002.41 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, lag der Dow Jones noch bei 53’343.40 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, wurde der Dow Jones mit 46’091.74 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3.95 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54’744.33 Punkte. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Walt Disney (+ 4.90 Prozent auf 122.67 USD), Amazon (+ 3.74 Prozent auf 267.54 USD), Cisco (+ 2.46 Prozent auf 97.45 USD), Nike (+ 2.43 Prozent auf 36.72 USD) und Honeywell Technologies (+ 2.27 Prozent auf 223.93 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen UnitedHealth (-9.03 Prozent auf 354.50 USD), Chevron (-4.30 Prozent auf 206.84 USD), Merck (-3.41 Prozent auf 138.48 USD), Salesforce (-2.90 Prozent auf 188.87 USD) und Amgen (-2.46 Prozent auf 446.65 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 44’716’229 Aktien gehandelt. Mit 4.672 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

2026 weist die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Nike-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.51 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch