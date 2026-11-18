Am Mittwoch tendierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 1.11 Prozent tiefer bei 50’198.17 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 24.890 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 51’386.98 Zählern und damit 1.24 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (50’759.42 Punkte).

Der Dow Jones erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 50’029.35 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 50’637.70 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 3.96 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 52’002.41 Punkten. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 18.08.2026, bei 53’343.40 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 46’091.74 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3.75 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54’744.33 Punkte. Bei 45’057.28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Walt Disney (+ 4.63 Prozent auf 122.36 USD), Amazon (+ 3.82 Prozent auf 267.74 USD), Cisco (+ 2.18 Prozent auf 97.18 USD), Honeywell Technologies (+ 1.71 Prozent auf 222.70 USD) und Nike (+ 1.28 Prozent auf 36.31 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil UnitedHealth (-10.21 Prozent auf 349.91 USD), Chevron (-4.74 Prozent auf 205.88 USD), Merck (-3.90 Prozent auf 137.78 USD), Amgen (-3.07 Prozent auf 443.89 USD) und NVIDIA (-2.89 Prozent auf 150.96 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 74’139’886 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.672 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Im Dow Jones verzeichnet die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.51 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch