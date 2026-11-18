Das Papier von Amazon legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,6 Prozent auf 267,17 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 27'106 Punkten steht. Die Amazon-Aktie zog in der Spitze bis auf 267,97 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 259,63 USD. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'162'973 Stück gehandelt.

Am 04.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 287,16 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 6,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 196,13 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Amazon-Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 29.10.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,89 USD, nach 1,95 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Amazon im vergangenen Quartal 201.94 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amazon 180.17 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Amazon am 04.02.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 12,82 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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