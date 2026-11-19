DAX 40 998032 / DE0008469008
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|
Geändert am: 19.11.2026 11:13:31
SMI etwas tiefer -- DAX etwas stärker -- Asiens Börsen schliesst mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt rutscht ins Minus. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit einer poisitiven Tendenz. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.
SCHWEIZ
Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich abwärts.Der SMI pendelt zunächst um die Nulllinie herum, nachdem er zur Eröffnung um 0,02 Prozent auf 14'889,47 Zähler stieg. Inzwischen geht es jedoch abwärts.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI gingen 0,1 Prozent höher bei 20'956,96 Punkten bzw. 0,26 Prozent fester bei 2'394,85 Zählern in den Handel und bewegen sich im weiteren Verlauf auf unterschiedlichen seiten der Nulllinie.
Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag abwärts. Klarer Höhepunkt ist der Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic am Nachmittag an der Nasdaq. Noch am Vorabend wurde der Ausgabepreis hochgesetzt, was ein gutes Zeichen für die Nachfrage sei, hiess es von Börsianern. Gleichzeitig seien die Märkte nervös, wie die Aktie dann tatsächlich aufgenommen werde. "So oder so dürfte der Börsengang zu einem wichtigen Stimmungstest für die ganze Branche werden - und auch dafür, wie locker das Geld bei Investoren noch sitzt", so ein Händler. Volatil dürfte es in jedem Fall werden.
DEUTSCHLAND
Am deutschen Aktienmarkt werden Aufschläge verzeichnet.Der DAX ging 0,59 Prozent fester bei 25'887,09 Punkten in den Handel und verzeichnet auch weiterhin Gewinne.
Der DAX behält am Donnerstag nach seinem Kursrutsch die 26'000-Punkte-Marke zumindest im Blick. Nachdem er seine Korrektur vom Rekordhoch auf fast fünf Prozent ausgeweitet hat, bewegt sich der Leitindex nun auf etwas höherem Niveau. Die knapp unter 25'700 Punkten verlaufende 100-Tage-Linie hält damit erst einmal. Anthropic gelingt mit einem Erlös von insgesamt 107,3 Milliarden Dollar ein Rekord-Börsengang, der als wichtiger Meilenstein für die gesamte KI-Industrie gilt. Angesichts einer hohen Nachfrage trennt sich Anthropic von mehr Papieren als geplant. Der Ausgabepreis liegt mit 83 Dollar zudem über der zuvor festgelegten Spanne von 70 bis 78 Dollar. Ausserdem richten die Anleger ihre Blicke am Donnerstag auf den Dreiergipfel in China, bei dem US-Präsident Donald Trump mit Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin an einem Tisch sitzen will.
WALL STREET
Die US-Börsen wiesen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Der Dow Jones vergrösserte seine frühen Verluste und schloss 1,11 Prozent tiefer bei 50'198,05 Punkten.
Derweil fiel der technologielastigen NASDAQ Composite nach einem freundlichen Start vorübergehend in rotes Terrain, konnte sich dann aber wieder erholen. Letztlich beendete er die Sitzung 0,42 Prozent höher bei 24'429,88 Zählern.
Die US-Technologiebörse NASDAQ hat sich damit nach ihrer jüngsten Talfahrt am Mittwoch etwas stabilisiert, und das obwohl die Anleger starke Geschäftszahlen und einen guten Ausblick des KI-Chipgiganten NVIDIA nicht honorierten.
Mit dem Börsengang von Anthropic am Donnerstag steht dem Technologiesektor ein weiteres wichtiges Ereignis bevor. Ein Erfolg "könnte dem angeschlagenen KI-Sektor einen dringend benötigten Stimmungsimpuls geben", schrieb Salah-Eddine Bouhmidi, Head of Markets beim Broker IG. Teilnehmer schliessen aber auch nicht aus, dass Anleger im Vorfeld des mit Spannung erwarteten Börsengangs von Anthropic am Donnerstag Platz in ihren Depots schaffen.
Für Entspannung sorgte ferner New Yorks Fed-Präsident John Williams, der keinen grossen Zinsschritt für nötig hält.
ASIEN
Die asiatischen Aktienmärkte zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich.In Tokio rückte der Nikkei 225 um 0,71 Prozent auf 59'444,21 Punkte vor.
Auf dem chinesischen Festland sank daneben der Shanghai Composite um 0,28 Prozent auf 3'577,62 Punkte.Der Hang Seng in Hongkong gab letztlich 1,95 Prozent auf 22'841,62 Punkte nach.
Mit leichten Verlusten zeigten sich die ostasiatischen Aktienmärkte am Donnerstag. Damit setzte der Rekord-Börsengang von Anthropic keinen positiven Impuls. Der Ausgabepreis wurde auf 83 Dollar je Aktie festgelegt, was oberhalb der ursprünglichen Spanne von 70 bis 78 Dollar liegt. Der schärfste Konkurrent des ChatGPT-Entwicklers OpenAI startet damit am Donnerstag mit einer Bewertung von rund 1,5 Billionen Dollar an der Wall Street. Laut Anthropic wurden 980 Millionen Aktien ausgegeben. Ursprünglich sollten nur 825 Millionen Aktien angeboten werden. Doch angesichts einer hohen Nachfrage entschloss sich Anthropic, mehr Papiere auf den Markt zu werfen.
Redaktion Finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Unternehmensdaten
|Datum
|Unternehmen/Event
|19.11.26
|Aberdeen New India Investment Trust PLC Shs GBP / Quartalszahlen
|19.11.26
|Accuray Inc Registered Shs / Generalversammlung
|19.11.26
|Adolfo Dominguez S.A. / Quartalszahlen
|19.11.26
|Adore Beauty Group Ltd Registered Shs / Generalversammlung
|19.11.26
|Aeluma Inc Registered Shs / Generalversammlung
|19.11.26
|AiHuiShou International Company Limited (A) (spons. ADRs) / Quartalszahlen
|19.11.26
|AIK Fotboll AB (B) / Quartalszahlen
|19.11.26
|Alibaba / Quartalszahlen
Wirtschaftsdaten
|Datum
|Unternehmen
|19.11.26
|Kernrate der Maschinenbestellungen (Monat)
|19.11.26
|Maschinenbestellungen (Jahr)
|19.11.26
|Investitionen in ausländische Anleihen
|19.11.26
|Ausländische Investitionen in japanische Aktien
|19.11.26
|Erwerbsbeteiligungsquote
|19.11.26
|Arbeitslosenquote
|19.11.26
|Beschäftigungsänderung s.a.
|19.11.26
|Part-Time Employment
|19.11.26
|Full-Time Employment
|19.11.26
|Rede von BoJ-Gouverneur Ueda
|19.11.26
|Arbeitslosenquote, saisonbereinigt (3M)
|19.11.26
|Verbraucherpreisindex (YoY)
|19.11.26
|Verbraucherpreisindex (MoM)
|19.11.26
|Verbraucherpreisindex (YoY)
|19.11.26
|Verbraucherpreisindex (MoM)
|19.11.26
|Importe ( Monat )
|19.11.26
|Exporte
|19.11.26
|Handelsbilanz
|19.11.26
|Industrieproduktion (Jahr)
|19.11.26
|M2 Geldmenge
|19.11.26
|Leistungsbilanz s.a
|19.11.26
|Leistungsbilanz n.s.a
|19.11.26
|FDI - Direktinvestitionen im Ausland (YTD) (Jahr)
|19.11.26
|Auktion 5-jähriger Staatsanleihen
|19.11.26
|Bauleistung s.a (Monat)
|19.11.26
|Bauleistung w.d.a (Jahr)
|19.11.26
|EZB-Mitglied Elderson spricht
|19.11.26
|Leistungsbilanz
|19.11.26
|Deutschlands Bundesbank Monatsbericht
|19.11.26
|SARB Zinssatzentscheidung
|19.11.26
|Zentralbankreserven USD
|19.11.26
|Rohstoffpreisindex
|19.11.26
|Industrieproduktpreise (Monat)
|19.11.26
|Philly-Fed-Herstellungsindex
|19.11.26
|Erstanträge Arbeitslosenunterstützung
|19.11.26
|Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe
|19.11.26
|Durchschnittliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (4-Wochen-Durchschnitt)
|19.11.26
|Änderung der Empfänger von Arbeitslosenversicherung (MoM)
|19.11.26
|EZB-Präsidentin Lagarde spricht
|19.11.26
|M2 Geldmenge
|19.11.26
|Sitzungsprotokoll der Banxico
|19.11.26
|EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes
|19.11.26
|Kansas Fed Herstellung Aktivität
|19.11.26
|Auktion 4-wöchiger Treasury Bills
|19.11.26
|Fed-Mitglied Goolsbee spricht
|19.11.26
|10-jährige TIPS-Auktion
|19.11.26
|Handelsbilanz (MoM)
|19.11.26
|Fed-Mitglied Barr spricht
|19.11.26
|Fed-Mitglied Barr spricht
|19.11.26
|Erzeugerpreisindex ( Jahr )
|19.11.26
|Wachstum Produzentenpreisindex
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|25’828.97
|0.36%
|Dow Jones
|50’198.17
|-1.11%
|NASDAQ Comp.
|24’429.88
|0.42%
|NASDAQ 100
|27’116.26
|0.42%
|SMI
|14’834.67
|-0.35%
|SPI
|20’891.20
|-0.22%
|NIKKEI 225
|59’444.21
|0.71%
|Hang Seng
|23’294.75
|-0.91%
|Shanghai Composite
|3’587.83
|0.09%
|SLI
|2’387.75
|-0.04%
Devisen in diesem Artikel
|GBP/CHF
|1.1079
|-0.0007
|-0.07
|EUR/USD
|1.0995
|0.0020
|0.18
|USD/EUR
|0.9094
|-0.0017
|-0.19
|EUR/CHF
|0.9263
|0.0003
|0.04
|JPY/CHF
|0.0053
|0.0000
|-0.52
|CHF/EUR
|1.0794
|-0.0013
|-0.12
|CHF/GBP
|0.9026
|0.0007
|0.08
|CHF/USD
|1.1869
|0.0008
|0.07
|CHF/JPY
|189.7792
|0.7898
|0.42
|USD/CHF
|0.8425
|-0.0006
|-0.07
|GBP/BTC
|0.0000
|0.0000
|-0.92
|EUR/BTC
|0.0000
|0.0000
|-0.76
|JPY/BTC
|0.0000
|0.0000
|-1.91
|CHF/BTC
|0.0000
|0.0000
|-0.84
|USD/BTC
|0.0000
|0.0000
|-0.92
|EUR/ETH
|0.0006
|0.0000
|-1.12
|JPY/ETH
|0.0000
|0.0000
|-1.49
|CHF/ETH
|0.0007
|0.0000
|-1.19
|USD/ETH
|0.0006
|0.0000
|-1.29
|GBP/ETH
|0.0007
|0.0000
|-1.30
|JPY/BCH
|0.0000
|0.0000
|-0.03
|USD/ETC
|0.1687
|0.0004
|0.25
|EUR/ZRX
|13.8155
|0.3207
|2.38
|BITCOIN/GBP
|0.0078
|0.0001
|1.34
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX etwas stärker -- Asiens Börsen schliesst mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt rutscht ins Minus. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit einer poisitiven Tendenz. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.