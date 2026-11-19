SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich abwärts.

Derpendelt zunächst um die Nulllinie herum, nachdem er zur Eröffnung um 0,02 Prozent auf 14'889,47 Zähler stieg. Inzwischen geht es jedoch abwärts.Die Nebenwertindizesundgingen 0,1 Prozent höher bei 20'956,96 Punkten bzw. 0,26 Prozent fester bei 2'394,85 Zählern in den Handel und bewegen sich im weiteren Verlauf auf unterschiedlichen seiten der Nulllinie.

Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag abwärts. Klarer Höhepunkt ist der Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic am Nachmittag an der Nasdaq. Noch am Vorabend wurde der Ausgabepreis hochgesetzt, was ein gutes Zeichen für die Nachfrage sei, hiess es von Börsianern. Gleichzeitig seien die Märkte nervös, wie die Aktie dann tatsächlich aufgenommen werde. "So oder so dürfte der Börsengang zu einem wichtigen Stimmungstest für die ganze Branche werden - und auch dafür, wie locker das Geld bei Investoren noch sitzt", so ein Händler. Volatil dürfte es in jedem Fall werden.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt werden Aufschläge verzeichnet.

Derging 0,59 Prozent fester bei 25'887,09 Punkten in den Handel und verzeichnet auch weiterhin Gewinne.

Der DAX behält am Donnerstag nach seinem Kursrutsch die 26'000-Punkte-Marke zumindest im Blick. Nachdem er seine Korrektur vom Rekordhoch auf fast fünf Prozent ausgeweitet hat, bewegt sich der Leitindex nun auf etwas höherem Niveau. Die knapp unter 25'700 Punkten verlaufende 100-Tage-Linie hält damit erst einmal. Anthropic gelingt mit einem Erlös von insgesamt 107,3 Milliarden Dollar ein Rekord-Börsengang, der als wichtiger Meilenstein für die gesamte KI-Industrie gilt. Angesichts einer hohen Nachfrage trennt sich Anthropic von mehr Papieren als geplant. Der Ausgabepreis liegt mit 83 Dollar zudem über der zuvor festgelegten Spanne von 70 bis 78 Dollar. Ausserdem richten die Anleger ihre Blicke am Donnerstag auf den Dreiergipfel in China, bei dem US-Präsident Donald Trump mit Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin an einem Tisch sitzen will.

WALL STREET

Die US-Börsen wiesen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.

Der Dow Jones vergrösserte seine frühen Verluste und schloss 1,11 Prozent tiefer bei 50'198,05 Punkten.

Derweil fiel der technologielastigen NASDAQ Composite nach einem freundlichen Start vorübergehend in rotes Terrain, konnte sich dann aber wieder erholen. Letztlich beendete er die Sitzung 0,42 Prozent höher bei 24'429,88 Zählern.

Die US-Technologiebörse NASDAQ hat sich damit nach ihrer jüngsten Talfahrt am Mittwoch etwas stabilisiert, und das obwohl die Anleger starke Geschäftszahlen und einen guten Ausblick des KI-Chipgiganten NVIDIA nicht honorierten.

Mit dem Börsengang von Anthropic am Donnerstag steht dem Technologiesektor ein weiteres wichtiges Ereignis bevor. Ein Erfolg "könnte dem angeschlagenen KI-Sektor einen dringend benötigten Stimmungsimpuls geben", schrieb Salah-Eddine Bouhmidi, Head of Markets beim Broker IG. Teilnehmer schliessen aber auch nicht aus, dass Anleger im Vorfeld des mit Spannung erwarteten Börsengangs von Anthropic am Donnerstag Platz in ihren Depots schaffen.

Für Entspannung sorgte ferner New Yorks Fed-Präsident John Williams, der keinen grossen Zinsschritt für nötig hält.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich.

In Tokio rückte derum 0,71 Prozent auf 59'444,21 Punkte vor.

Auf dem chinesischen Festland sank daneben der Shanghai Composite um 0,28 Prozent auf 3'577,62 Punkte.

Derin Hongkong gab letztlich 1,95 Prozent auf 22'841,62 Punkte nach.

Mit leichten Verlusten zeigten sich die ostasiatischen Aktienmärkte am Donnerstag. Damit setzte der Rekord-Börsengang von Anthropic keinen positiven Impuls. Der Ausgabepreis wurde auf 83 Dollar je Aktie festgelegt, was oberhalb der ursprünglichen Spanne von 70 bis 78 Dollar liegt. Der schärfste Konkurrent des ChatGPT-Entwicklers OpenAI startet damit am Donnerstag mit einer Bewertung von rund 1,5 Billionen Dollar an der Wall Street. Laut Anthropic wurden 980 Millionen Aktien ausgegeben. Ursprünglich sollten nur 825 Millionen Aktien angeboten werden. Doch angesichts einer hohen Nachfrage entschloss sich Anthropic, mehr Papiere auf den Markt zu werfen.

Redaktion Finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires