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19.11.2026 16:29:00
Amazon Aktie News: Amazon schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Amazon. Das Papier von Amazon legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 271,03 USD.
Um 16:28 Uhr stieg die Amazon-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 271,03 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 27'304 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Amazon-Aktie bei 274,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 272,51 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'322'525 Amazon-Aktien.
Bei 287,16 USD markierte der Titel am 04.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 5,95 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.02.2026 bei 196,13 USD. Abschläge von 27,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Amazon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 29.10.2026 äusserte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,89 USD, nach 1,95 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 201.94 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 180.17 Mrd. USD umgesetzt.
Amazon wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 04.02.2027 vorlegen.
Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 12,82 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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