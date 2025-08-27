Amazon Aktie News: Amazon am Mittwochnachmittag im Aufwind

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 228,95 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 23'543 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Amazon-Aktie bis auf 229,86 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 228,56 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1'675'846 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 242,51 USD. Gewinne von 5,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 161,56 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Amazon-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,68 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,26 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 147.98 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 167.70 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 6,65 USD im Jahr 2025 aus.

