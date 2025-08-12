|Kurse + Charts + Realtime
Amazon Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Mit der Einbindung tausender Händler mit verderblichen Lebensmitteln in sein Liefernetzwerk komme Amazon einer steigenden Nachfrage entgegen und dürfte Marktanteile gewinnen, schrieb Doug Anmuth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bis zum Jahresende dürften bis zu gut 2.300 Städte und Gemeinden in den USA in das Netzwerk eingebunden werden./rob/bek/men;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 13:17 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Overweight
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 265.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 224.56
|
Abst. Kursziel*:
18.01%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 224.53
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.02%
|
Analyst Name::
Doug Anmuth
|
KGV*:
-
