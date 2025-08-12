Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11'996 0.1%  SPI 16'698 0.1%  Dow 44'922 1.0%  DAX 24'290 0.4%  Euro 0.9412 -0.1%  EStoxx50 5'407 0.4%  Gold 3'350 -0.1%  Bitcoin 96'157 -3.2%  Dollar 0.8067 0.2%  Öl 66.1 0.6% 
Plus500 Depot

Amazon Aktie 645156 / US0231351067

181.47
CHF
2.07
CHF
1.15 %
11:31:34
BRXC
Kaufen Verkaufen
14.08.2025 14:00:55

Amazon Overweight

Amazon
181.47 CHF 1.15%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Mit der Einbindung tausender Händler mit verderblichen Lebensmitteln in sein Liefernetzwerk komme Amazon einer steigenden Nachfrage entgegen und dürfte Marktanteile gewinnen, schrieb Doug Anmuth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bis zum Jahresende dürften bis zu gut 2.300 Städte und Gemeinden in den USA in das Netzwerk eingebunden werden./rob/bek/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 13:16 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 13:17 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Amazon Overweight
Unternehmen:
Amazon 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 265.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 224.56 		Abst. Kursziel*:
18.01%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 224.53 		Abst. Kursziel aktuell:
18.02%
Analyst Name::
Doug Anmuth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Amazon

