Zuversicht in New York: Dow Jones-Börsianer greifen am Montagmittag zu

Um 17:59 Uhr klettert der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.12 Prozent auf 45’455.36 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 18.104 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.563 Prozent auf 45’656.49 Punkte an der Kurstafel, nach 45’400.86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 45’277.73 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 45’513.67 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 08.08.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 44’175.61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 42’762.87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, stand der Dow Jones bei 40’345.41 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 7.23 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 45’770.20 Punkten. Bei 36’611.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit IBM (+ 2.16 Prozent auf 253.90 USD), Amazon (+ 2.01 Prozent auf 237.01 USD), NVIDIA (+ 1.66 Prozent auf 169.79 USD), UnitedHealth (+ 1.54 Prozent auf 320.24 USD) und Microsoft (+ 1.21 Prozent auf 501.01 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Verizon (-1.90 Prozent auf 43.54 USD), Coca-Cola (-0.96 Prozent auf 67.31 USD), Amgen (-0.91 Prozent auf 281.05 USD), Merck (-0.83 Prozent auf 84.01 USD) und Procter Gamble (-0.82 Prozent auf 158.70 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den grössten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 15’835’919 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.476 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 9.44 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.16 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch