Dow Jones aktuell 08.09.2025 22:33:57

Montagshandel in New York: Dow Jones klettert letztendlich

Zum Handelsschluss zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Schlussendlich kletterte der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.25 Prozent auf 45’514.95 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18.104 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.563 Prozent fester bei 45’656.49 Punkten in den Montagshandel, nach 45’400.86 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 45’277.73 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 45’542.56 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 08.08.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44’175.61 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, bei 42’762.87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 40’345.41 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 7.37 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 45’770.20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 36’611.78 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit IBM (+ 3.04 Prozent auf 256.09 USD), Walmart (+ 1.76 Prozent auf 102.28 USD), UnitedHealth (+ 1.54 Prozent auf 320.25 USD), Amazon (+ 1.51 Prozent auf 235.84 USD) und Walt Disney (+ 0.79 Prozent auf 118.84 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Verizon (-2.39 Prozent auf 43.32 USD), Amgen (-1.22 Prozent auf 280.19 USD), 3M (-0.84 Prozent auf 154.00 USD), Coca-Cola (-0.78 Prozent auf 67.43 USD) und Apple (-0.76 Prozent auf 237.88 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 42’176’925 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.476 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9.44 erwartet. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.16 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com