UBS Aktie

17.09.2025 18:03:40

Aktien Schweiz knapp behauptet - Partners Group gesucht

UBS
DOW JONES--Zurückhaltung hat am Mittwoch den Handel am schweizerischen Aktienmarkt geprägt. Kurz vor der Bekanntgabe des Zinsentscheids der US-Notenbank am Abend (20:00 Uhr MESZ) hielten die Anleger die Füsse still. Am Markt herrscht zwar die Erwartung einer Zinssenkung um 25 Basispunkte vor, spannend bleibt aber, welchen geldpolitischen Kurs die Federal Reserve in den kommenden Monaten verfolgen wird. Denn die Fed muss eine hartnäckig hohe Inflation gegen eine sich eintrübende Lage auf dem Arbeitsmarkt abwägen.

Der SMI verlor 0,2 Prozent auf 11.999 Punkte. Bei den 21 SMI-Werten standen sich zwölf Kursverlierer und neun -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 15,9 (zuvor: 17,26) Millionen Aktien.

Angeführt wurde der SMI von Partners Group, deren Kurs um 1,9 Prozent stieg. Das Unternehmen hatte eine strategische Partnerschaft mit PGIM, der Investmentmanagementsparte von Prudential Financial, vermeldet. Die Zusammenarbeit sei darauf ausgelegt, Multi-Asset-Portfolio-Lösungen für individuelle und institutionelle Anleger zu entwickeln.

Indexschwergewicht Nestle büsste 0,5 Prozent ein. Nach der abrupten Entlassung des CEO Anfang des Monats hat nun auch der Verwaltungsratspräsident seinen Rücktritt angekündigt.

Das Minus der Richemont-Aktie von 2,2 Prozent bzw 3,25 Franken war vor allem dem Dividendenabschlag von 3,00 Franken geschuldet.

Unter den am Dienstag gebeutelten Finanzwerten erholten sich Swiss Re um 0,8 Prozent. Zurich schlossen kaum verändert, während Swiss Life um 0,3 Prozent sanken. Die Aktien der UBS rückten um 0,6 Prozent vor.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 17, 2025 12:03 ET (16:03 GMT)